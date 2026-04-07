En tan solo unas horas, Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania se verán las caras en el mítico estadio Santiago Bernabéu, que tendrá lleno total y que tendría su techo cerrado, para lograr una mejor acústica de la hinchada.



El compromiso, como bien se sabe, corresponde al partido de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League. El colombiano Luis Fernando Díaz tiene la compleja tarea con Bayern de sacar un buen resultado en suelo 'merengue'.

El árbitro central

Y sobre la posibilidad de conseguir un buen marcador, precisamente, hay un dato que ilusiona a los hinchas del conjunto alemán para vencer al Real Madrid de Kylian Mbappé y sus amigos.



Este dato tiene que ver directamente con el juez central del encuentro. El árbitro principal será el británico Michael Oliver, de 41 años. El nacido en Ashington, Inglaterra, es considerado de los mejores del mundo.

El dato

"El árbitro del partido decisivo es el inglés Michael Oliver (41). Ha arbitrado siete partidos competitivos con el Bayern hasta ahora. El récord: seis victorias y un empate. Más recientemente, arbitró los octavos de final del Mundial de Clubes, que Múnich ganó 4-2 al Flamengo", reseñó Bild, medio teutón.



Los antecedentes con el reconocido árbitro central, para Bayern Múnich, son más que buenos. Que la racha de los alemanes sea positiva con el inglés no quiere decir que este los favorezca.

Un estilo de juego consolidado

Bayern Múnich es uno de los equipos más grandes del planeta y en la gran mayoría de compromisos que disputa salta a la cancha como favorito. De hecho, contra Real Madrid, por juego, es candidato a superar la serie.



Cabe mencionar que el último triunfo que logró alcanzar el equipo dirigido actualmente por Vincent Kompany, en el estadio Santiago Bernabéu, fue hace más de 10 años, un tiempo más que considerable.



"La última victoria del Bayern en el Bernabéu fue en 2012. En ese momento, Múnich ganó 4-3 en los penaltis y avanzó a la final de la Liga de Campeones. Desde entonces, se han perdido tres de los cuatro partidos disputados en Madrid y uno de ellos terminó en empate", comentó también Bild.























