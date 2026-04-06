¿Real Madrid o Bayern Múnich? Inteligencia Artificial predice el ganador en Champions

Este martes 7 de abril se van a empezar a jugar los partidos de ida de los cuartos de final de la Uefa Champions League, el torneo de clubes a nivel internacional más importante y competitivo del mundo.



El juego que más se roba las miradas, según muchos amantes del deporte rey, es el del Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania. Ambos clubes son favoritos para levantar el trofeo.

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La ida en suelo español

El primer encuentro de la serie se va a llevar a cabo en la casa del conjunto español, es decir, en el mítico estadio Santiago Bernabéu, el cual se espera esté a reventar. La vuelta se disputará en territorio alemán.



Cada vez falta menos para el inicio del cotejo y los hinchas de ambas escuadras y los neutrales están más que ansiosos por conocer cuál será el resultado final del compromiso de ida.

Así llega al duelo Real Madrid

Pues bien, esta cuestión la resolvió la Inteligencia Articial (IA). Esta herramienta analizó primero el presente de los dos equipos y luego entregó un veredicto claro. La IA primero hizo referencia al dueño de casa.



"El equipo llega con una racha sólida en Champions League, habiendo eliminado al Manchester City en la ronda anterior. Su gran baza es Kylian Mbappé, quien lidera la competición con 13 goles. Sin embargo, tienen bajas sensibles en defensa", señaló.

Así llega Bayern

"Los bávaros vienen de aplastar al Atalanta (10-2 global) y cuentan con un Harry Kane estelar (10 goles), aunque su participación está en duda por molestias. El Bayern ha anotado en todos sus partidos de esta Champions, mostrando un poder ofensivo temible", agregó la IA sobre Bayern Múnich.



Tras el análisis de cada club y a pesar del poder goleador que tiene Bayern, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, la herramienta sentenció que el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa lo ganará Real Madrid.



"Aunque el Bayern tiene un promedio goleador superior esta temporada (3.42 por partido), el Real Madrid en el Bernabéu y en noches de Champions tiene una mística difícil de romper, especialmente aprovechando la velocidad de Vinícius y la eficacia de Mbappé ante una defensa alemana que suele conceder espacios. Resultado exacto: 2 - 1", indicó.



Habrá que esperar hasta el final del cotejo para conocer si Real Madrid se terminará llevando la victoria.

