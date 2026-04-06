Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Bayern Munich

"Lucho Díaz es especial": Kompany reveló secreto del colombiano en Bayern Múnich

Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz en Bayern Múnich, destacó las condiciones del colombiano.
Daniel Zabala
Luis Díaz es especial y lo destacan en Bayern Múnich
Luis Díaz es especial y lo destacan en Bayern Múnich // AFP

Bayern Múnich enfrentará este martes 7 de abril a Real Madrid en condición de visita en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League.

El gigante de Baviera afronta la serie con cierto favoritismo, teniendo en cuenta que en los octavos de final le pasó por encima al Atalanta al lograr la clasificación con un marcador global de 10-2.

Luis Díaz le envió sentido mensaje a James Rodríguez:

Lea también

Luis Díaz le envió sentido mensaje a James Rodríguez: "Él va a llegar bien"

Lucho Díaz es especial

En la previa del partido, Vincent Kompany, director técnico de Bayern Múnich, destacó las condiciones de Luis Fernando Díaz de quien aseguró es "especial".

"Lucho aporta mucho al equipo. Regatea, crea ocasiones y define. Pero lo que lo hace especial es su mentalidad; no le teme al caos y se convierte en una amenaza en esas situaciones", dijo Kompany.

El entrenador del conjunto alemán agregó que la energía que aporta Lucho es fundamental para el equipo.

Esto dicen de Luis Díaz antes del Real Madrid Vs. Bayern Múnich por Champions

Lea también

Esto dicen de Luis Díaz antes del Real Madrid Vs. Bayern Múnich por Champions

"Aporta mucha energía al equipo. Solo cabe felicitar al club por fichar a un jugador así. Es un gran jugador para el Bayern de Múnich", afirmó.

¿Bayern Múnich es favorito sobre Real Madrid?

Bayern Múnich inicia la serie contra Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League con cierta ventaja y favoritismo, teniendo en cuenta los resultados registrados en el certamen.

¿Real Madrid o Bayern Múnich? Inteligencia Artificial predice el ganador en Champions

Lea también

¿Real Madrid o Bayern Múnich? Inteligencia Artificial predice el ganador en Champions

El equipo alemán llegó a los octavos de final de manera directa al haber ocupado la segunda posición con 21 puntos, después de siete victorias y una derrota.

Por su parte, Real Madrid se vio obligado a jugar la ronda de repechaje, en la que derrotó a Benfica y posteriormente en octavos de final dejó en el camino a Manchester City.

En esta nota

Bayern Munich Real Madrid Champions League Luis Díaz

Videos destacados