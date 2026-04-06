Bayern Múnich enfrentará este martes 7 de abril a Real Madrid en condición de visita en el estadio Santiago Bernabéu en el partido de ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League.

El gigante de Baviera afronta la serie con cierto favoritismo, teniendo en cuenta que en los octavos de final le pasó por encima al Atalanta al lograr la clasificación con un marcador global de 10-2.

Lucho Díaz es especial

En la previa del partido, Vincent Kompany, director técnico de Bayern Múnich, destacó las condiciones de Luis Fernando Díaz de quien aseguró es "especial".

"Lucho aporta mucho al equipo. Regatea, crea ocasiones y define. Pero lo que lo hace especial es su mentalidad; no le teme al caos y se convierte en una amenaza en esas situaciones", dijo Kompany.

El entrenador del conjunto alemán agregó que la energía que aporta Lucho es fundamental para el equipo.

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"Aporta mucha energía al equipo. Solo cabe felicitar al club por fichar a un jugador así. Es un gran jugador para el Bayern de Múnich", afirmó.

¿Bayern Múnich es favorito sobre Real Madrid?

Bayern Múnich inicia la serie contra Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League con cierta ventaja y favoritismo, teniendo en cuenta los resultados registrados en el certamen.

El equipo alemán llegó a los octavos de final de manera directa al haber ocupado la segunda posición con 21 puntos, después de siete victorias y una derrota.

Por su parte, Real Madrid se vio obligado a jugar la ronda de repechaje, en la que derrotó a Benfica y posteriormente en octavos de final dejó en el camino a Manchester City.