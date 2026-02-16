David González confirmó al último fichaje que busca para América

América de Cali sigue dando de qué hablar tras su buen presente deportivo en la Liga BetPlay de la mano de David González, con quien ha encontrado el camino del gol y las victorias, lo que le permite estar en la parte alta de la tabla de posiciones e ilusionarse con la clasificación anticipada.

Sin embargo, las directivas y el cuerpo técnico del club todavía no están del todo satisfechos, ya que a pesar de los buenos resultados sigue buscando reforzar su plantilla de jugadores. Aunque ya contrató importantes figuras como Yeison Guzmán y el ecuatoriano, Daniel Valencia, González confirmó que sigue buscando un delantero para asustar a las defensas rivales.

América quiere fichar otro delantero

El cuadro 'escarlata' afronta una nueva temporada de la mano del estratega antioqueño, David González, quien ha conformado un equipo de alto nivel para el primer semestre, pero le sigue haciendo falta un cupo por llenar y lo quiere hacer con un delantero, tal como lo confirmó el propio estratega.

David González habría hecho todo lo posible para que Rodrigo continuara bajo su mando, tal como lo dio a conocer en una rueda de prensa, pero la decisión final que se habría tomado junto a la mesa directiva implicó que el goleador partiera rumbo al exterior, justo para jugar en Chile con Coquimbo Unido. Posteriormente llegó Daniel Valencia a reforzar la zona ofensiva, se estrenó con gol ante Santa Fe, pero la 'mechita' sigue buscando más apoyo ofensivo.

Aún así, el equipo administrativo y el cuerpo técnico no se rinden, siguen en busca de un delantero que le permita tener más opciones de gol, en especial tomando en cuenta las competencias que vienen en el futuro y en donde justamente se disputa la permanencia en la Copa Sudamericana.

"La inversión ha sido grande, estamos esperando a que tengamos la posibilidad de otro punta y, a pesar de que Daniel Valencia marcó, no podemos decir que ya todo está; ojalá podamos tener esa otra posibilidad para estar más fuertes y trataremos de hacer lo mejor para que el equipo esté adelante".

Próximo partido de América en la Liga BetPlay

El siguiente duelo de América de Cali de la mano de David González disputará uno de los partidos más importantes del semestre en el marco de la fecha 7 cuando se enfrente a Junior de Barranquilla. Dos de los equipos con mejor plantilla en el FPC se verán frente a frente el miércoles 18 de febrero sobre las 19:30 hora local en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.