Marino Hinestroza enciende las alarmas: no la pasa bien en Vasco da Gama

El delantero caleño de 23 años, Marino Hinestroza, vuelve a ser noticia en el mundo del fútbol tras haber finalizado su novela con Nacional y haber firmado como nuevo refuerzo de Vasco da Gama en el inicio de la temporada 2026. Sin embargo, en esta ocasión se roba el protagonismo por el mal momento que viene pasando deportivamente con el club.

Hinestroza ha sumado muy pocos minutos en el fútbol de Brasil, ya debutó en el Brasileirao, la competencia más importante del país, pero no ha podido destacar como lo esperaba el técnico, los fanáticos y el propio Atlético Nacional, quien tampoco le puede dejar de seguir la pista. El atacante está viviendo una historia bastante diferente a la del 'verde paisa', situación preocupante para el delantero y la propia selección Colombia.

Estos son los minutos que ha jugado Marino Hinestroza con Vasco da Gama

El joven delantero de 23 años se habría despedido de la escuadra 'verdolaga' tras quedar campeón de la Copa BetPlay 2025 y tenía la ilusión de seguir sumando minutos en el fútbol internacional, pero el proceso ha sido complicado, aunque todavía queda un largo camino por recorrer en la temporada y el estratega también está de su lado.

La temporada deportiva en el fútbol brasileño está comenzando poco a poco con el Campeonato Carioca, entre otros que ayudan como preparación para lo que es el Brasileirao. Aún así, Fernando Diniz, ya ha comenzado a darle rodaje a la plantilla que tendrá a cargo durante 2026 y junto con ello a Marino Hinestroza.

Sin embargo, la llegada de Marino no ha sido como se esperaba, ya que ha sumado pocos minutos dentro del terreno de juego y a ello se sumaría la llegada de un nuevo delantero que le complicaría la titularidad, el argentino Claudio Spinelli.

Además, en el puesto de Hinestroza también esta compitiendo con su compatriota, Carlos Gómez, quien está pasando por su mejor momento deportivo. Es por ello que Marino solo ha tenido la oportunidad de sumar 79 minutos en tan solo cuatro partidos divididos en el Campeonato Carioca y el Brasileirao, situación preocupante para el futuro del delantero y el propio club que hizo una millonaria inversión.

Próximo partido en el que puede jugar Marino con Vasco da Gama

El siguiente duelo de Vasco da Gama tras haber clasificado a las semifinales del Campeonato Carioca al vencer a Volta Redonda, será enfrentando a Santos en el Brasileirao el jueves 26 de febrero sobre las 17:00 hora Colombia en condición de visitante.