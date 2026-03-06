David González le agradeció a Millonarios por su gran momento en América

Millonarios y América de Cali son los equipos del momento en el Fútbol Profesional Colombiano por sus destacadas participaciones en las competencias que se encuentran disputando a nivel nacional e internacional, dejando en evidencia las grandes cualidades que tienen los respectivos estrategas.

El cuadro 'embajador' es uno de los principales protagonistas de esta historia, no solo porque le llegada de Fabián Bustos le ha dado un aire diferente al club y varias alegrías a los hinchas, sino también porque David González pudo aprender de su paso por este equipo y, a pesar de los malos momentos, agradeció porque si no fuera por el tiempo que estuvo en el banquillo de Millonarios no estaría pasando por su buen momento en América.

David González no se guardó nada con Millonarios

El Estadio Pascual Guerrero y más de 20.000 espectadores fueron testigos de un auténtico espectáculo deportivo protagonizado por el cuadro 'escarlata', el cual logró remontar un difícil partido contra el equipo de Leonel Álvarez y de paso llevarse una millonaria suma de dinero que podrá seguir aumentando con su participación en el certamen continental.

Este importante acontecimiento en la presente temporada de América de Cali se debe al buen planteamiento táctico que ha protagonizado David González. La 'mechita' ahora se ilusiona con seguir avanzando en la competencia para seguir sumando premios económicos y acercarse al título.

El estratega antioqueño habló del buen momento del cuadro 'escarlata', pero mencionó algo bastante peculiar y es el tema de Millonarios, a quien de cierta manera le agradeció, ya que sin su paso por el cuadro 'embajador' no habría aprendido todo lo que ha podido aplicar en América.

"El primer semestre con Millonarios fue muy bueno. En el segundo lastimosamente no se dieron las cosas, pero yo soy una persona que pienso que todas las cosas que me están pasando me llevan al momento en el que estoy hoy. Esa experiencia en Millonarios me sirvió demasiado para saber cómo es el manejo en un equipo grande, como es la situación en el camerino y ello mezclado a la experiencia como jugador, todo va encajando, estamos muy contentos en este club y con el propósito de hacer historia".

América ya suma más de 1M de dólares en premios

Tal como estipula el reglamento de la Conmebol, los equipos que se encuentran disputando la fase previa ya han ganado una suma de alrededor de 250.000 dólares, pero claramente quieren ir por el "premio gordo" por clasificar, el cual sería de 900.000 USD por avanzar a la fase de grupos del torneo y el que se terminó llevando América de Cali.