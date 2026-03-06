David González destapó el plan que tiene con Tomás Ángel; alerta con dos figuras

América de Cali cumplió con uno de los objetivos de la temporada 2026 al derrotar a Atlético Bucaramanga en la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana y asegurar un lugar en la ronda de grupos.

La victoria sobre el conjunto 'leopardo' revalidó el buen inicio de año para los dirigidos por David González, que se ubica en la tercera posición de la Liga BetPlay al registrar 16 puntos.

Alerta en América con dos figuras

Después de la victoria sobre Atlético Bucaramanga, en América se está planificando un trabajo especial con el lateral Mateo Castillo y el defensor central Marlon Torres.

Y es que el entrenador David González dio a conocer que Castillo terminó el partido con un dolor, que le había causado molestias anteriormente.

En cuanto a Torres, el estratega explicó que volvió a manifestar una incomodidad debido a la alta exigencia física.

Plan de González con Tomás Ángel

Este viernes 6 de marzo, David González explicó en diálogo con Win Sports el plan que tiene con el delantero Tomás Ángel.

González aseguró que Ángel ya está apto para competir y no participó de la serie contra Atlético Bucaramanga por demoras en el papeleo entre Concacaf y Conmebol.

El entrenador de América también aclaró que Tomás Ángel llega a América con el objetivo de ocupar la posición de delantero '9'.

Adicionalmente, González aclaró que el atacante le da la alternativa de jugar por los extremos.

"La posición natural es de nueve, pero nos da la versatilidad por que sabe jugar como extremo", explicó.

Próximo partido de América

Después de derrotar a Atlético Bucaramanga, América de Cali volverá a la actividad el lunes 9 de marzo visitando a Deportivo Pasto en la fecha 10 de la Liga BetPlay.