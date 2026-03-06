América sacó provecho en Copa Sudamericana: los rivales que evita en fase de grupos

No fue para nada sencillo para los dirigidos por David González en un vibrante partido ante Atlético Bucaramanga. Hubo tiempo para ambas escuadras en busca de imponer su juego. Los bumangueses silenciaron el Pascual Guerrero primero con un golazo de Fabián Sambueza en el que también hubo complicidad de Jean Fernandes, y luego llegó la remontada.

Vea también: Alfredo Arias envió recado a sus jugadores: “Tener la actitud de ganador”

Ese gol de Fabián Sambueza no fue suficiente para las intenciones de Atlético Bucaramanga. América pegó con Yeison Guzmán desde el punto penal tras un codazo en el área y, posteriormente, Tilman Palacios marcó el segundo definitivo. Los santandereanos sufrieron de más con la expulsión de Aldair Gutiérrez.

La clasificación del América se suma a la de Millonarios que, el miércoles 4 de marzo dio el golpe de autoridad en el Estadio Atanasio Girardot sellando la clasificación ante Atlético Nacional. En la Copa Sudamericana podría haber más clubes colombianos en la fase de grupos a la espera de los partidos de vuelta del Deportes Tolima vs O’Higgins y Medellín vs Juventud las Piedras de Uruguay.

EL BOMBO DE AMÉRICA Y LOS RIVALES QUE EVITA

El jueves 19 de marzo se conocerá la suerte de los clubes participantes en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Quedarán cuatro plazas más por definir que saldrá de los encuentros de Copa Libertadores de la Fase III. América sacó provecho de su clasificación por quedar en la mejor posición posible.

Si Atlético Bucaramanga pasaba a la fase de grupos, el cuadro bumangués iba a estar en el bombo 2 y San Lorenzo quedaba en el primero. Con la clasificación de América y por el ranking de la Conmebol, los escarlatas se adueñaron del último cupo que quedaba en el bombo 1.

Le puede interesar: Medellín se complica en Libertadores: la deuda pendiente que tiene vs Juventud

Bajo ese panorama, América dio un paso grande pensando en evitar a los cocos más grandes de la Copa Sudamericana, que, después de varias ediciones, este torneo internacional tiene a grandes candidatos, sobre todo en ese bombo 1 pensando en llegar lejos, y por qué no, en una final.

América está en el bombo 1 en el que evitará nada más ni nada menos que a los siguientes clubes que tienen mucha categoría en el continente. No podrán estar con River Plate, Atlético Mineiro, Sao Paulo, Racing de Avellaneda, Gremio de Porto Alegre, Olimpia y Santos de Brasil. Tampoco estarían con Millonarios que está en el bombo 2.

LOS POSIBLES RIVALES DEL AMÉRICA DE CALI EN LA FASE DE GRUPOS DE SUDAMERICANA

Evitando a los más grandes del continente y a Millonarios por la imposibilidad de estar con un club del mismo país que viene desde la misma Copa Sudamericana, el América podría estar con San Lorenzo, Tigre, Red Bull Bragantino, Palestino, Caracas, Vasco da Gama o Cienciano por parte del bombo 2.

Lea también: Revancha para David González: América clasificó a grupos de la Sudamericana

Por los lados del bombo 3, se podría encontrar con Audax Italiano, Independiente Petrolero, Macará, Blooming, Academia Puerto Cabello, Boston River, Montevideo City Torque o Deportivo Cuenca.

A la espera de definir a los otros cuatro equipos que compondrán el bombo 4 con lo que pase en esta Fase III de la Copa Libertadores en el que Tolima y Medellín podrán bajar a la Sudamericana, al América le podría tocar con Alianza Atlético, , Deportivo Riestra, Barracas Central, Recoleta y los cuatro eliminados de Libertadores.