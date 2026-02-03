David González enciende todo en América: dura advertencia sobre Holgado

David González habló en la previa del clásico de la Liga Betplay entre América de Cali y Atlético Nacional. El entrenador escarlata apuntó varios detalles sobre la actualidad del cuadro rojo antes de un partido de alta exigencia.

Durante la rueda de prensa previa al compromiso por la fecha 4 de la liga, el entrenador del elenco vallecaucano aprovechó para hablar de la construcción de la nómina pensando en la presente temporada. Allí, uno de los puntos fue el delantero central de los Diablos Rojos.

Al ser consultado por la posibilidad del regreso de Rodrigo Holgado y el arribo del ecuatoriano Daniel Valencia, las variantes del frente de ataque, el DT hizo referencia al jugador argentino que se encontraba sancionado por la FIFA.

"Seguimos haciendo valoraciones desde lo médico. Él llevaba un tiempo largo sin competir, aunque entrenaba, no es lo mismo", manifestó el técnico, que remarcó la importancia de tener nuevamente dos delanteros de recorrido.

Más allá de detallar la necesidad que tendrá el jugador argentino de volver a readaptarse en el FPC, González dejó entrever que la suspensión de la sanción al delantero es parcial y es una situación de varias condiciones.

"La situación de Rodrigo tiene muchas aristas por el tema de la posibilidad provisional y estamos pendientes del veredicto final", una declaración que recordó que el jugador aún no tiene su caso definido totalmente.

Cabe recordar que Holgado fue suspendido por irregularidades en la documentación con la que se nacionalizó para jugar con Malasia. Posteriormente, el atacante recibió el respaldo del TAS para suspender la sanción impuesta por la FIFA.

Se espera que en las próximas semanas Holgado se ponga a punto y vuelva a sumar minutos con América. Con su llegada, los rojos acumulan poderío en ataque pensando en la Liga Betplay y la Copa Sudamericana.