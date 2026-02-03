‘Chicho’ Arango es baja en Nacional: ¿por qué no jugará ante el América?

Parecía que Atlético Nacional no realizaría grandes movimientos en este mercado de fichajes, pues las primeras incorporaciones no llamaron tanto la atención de los hinchas tras el arribo de Milton Casco, Nicolás Rodríguez y el arquero Kevin Cataño, sin embargo, las próximas contrataciones dieron de qué hablar, la del venezolano Eduard Bello y el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango.

Pues bien, después de largas negociaciones entre Nacional y el club San José Earthquakes de la MLS, el atacante colombiano cumplirá su sueño de vestir la camiseta ‘verdolaga’ tras el acuerdo para su préstamo por un año.

Se retrasa el debut de ‘Chicho’ Arango en Nacional

El pasado fin de semana se dio a conocer de manera oficial la llegada de Cristian Arango, futbolista de 30 años que ya venía entrenando con el equipo antioqueño, pero que lamentablemente para él no podrá estar en el próximo partido de Nacional, un duelo importante frente al América de Cali por la fecha 4 de la presente Liga BetPlay.

Se esperaba que el delantero hiciera parte de la convocatoria del técnico Diego Arias para el partido de este miércoles en el Estadio Atanasio Girardot, sin embargo, no será así por demora en la llegada del ‘transfer’ de ‘Chicho’ Arango, un documento necesario para que el futbolista pueda jugar en su nuevo club.

¿Cuándo sería el debut de Cristian Arango en Nacional?

Así las cosas, el esperado debut del delantero vistiendo la camiseta ‘verdolaga’ se daría hasta el próximo fin de semana, cuando Nacional visite la capital del país para enfrentar a Independiente Santa Fe, duelo por la fecha 5 de la liga local que se jugará el sábado 7 de febrero en El Campín a partir de las 6:20 de la tarde.

