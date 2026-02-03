América de Cali le busca salida a jugador que tiene contrato

América de Cali sigue activo en el mercado de fichajes para afrontar los compromisos de la temporada 2026. A pesar de no tener su nómina completa, el conjunto 'escarlata' ha tenido un brillante inicio de Liga BetPlay al registrar siete puntos y ha despertado ilusión en su afición de cara a la fase previa de la Copa Conmebol Sudamericana.

América le busca salida a jugador

Este martes 3 de febrero, Iván Vélez, que se desempeña como gerente deportivo de América de Cali, dio a conocer que desde el club 'escarlata' le están buscando salida a un jugador que aún tiene contrato.

Se trata del lateral o mediocampista Andrés Tello, quien no ha tenido suerte en su vinculación con el cuadro vallecaucano.

Tello se sumó a América para el segundo semestre de 2025, pero no pudo sumar minutos y tiene contrato hasta junio de 2026.

"El club ha estado trabajando en buscarle una salida a Andrés Tello, quien aún tiene contrato vigente hasta el mes de junio. La intención es encontrar la mejor manera de finalizar su vínculo, teniendo en cuenta el aspecto contractual y económico"; explicó Vélez.

América busca delantero

Iván Vélez explicó que América de Cali sigue activo en el mercado de fichajes en la búsqueda de refuerzos, especialmente en la posición de delantero.

En las últimas horas, el cuadro 'escarlata' confirmó la contratación del atacante ecuatoriano David González.

Otro nombre que podría llegar a América sería el del paraguayo Marcelo Pérez.