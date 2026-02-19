David González podría ser sancionado por Dimayor tras polémicas declaraciones

La fecha 7 de la Liga Betplay llegó a su fin de manera exitosa con un auténtico partidazo protagonizado por dos de las escuadras que cuentan con mejor presente deportivo, América de Cali y Junior de Barranquilla, el cual hizo respetar su condición de local y dejó con las manos vacías a la 'mechita'.

El cuadro 'tiburón' sufrió, pero se logró llevar la victoria sobre el último minuto del partido gracias a la anotación de Teófilo Gutiérrez sobre el minuto 102. Fue justamente la incongruencia con los tiempos de adición y otras jugadas polémicas, las que hicieron que David González estallara en contra de los arbitrajes.

David González no se guardó nada en contra del arbitraje de Junior

El Estadio Roberto Meléndez fue el escenario deportivo que le abrió las puertas al duelo de América y Junior, el cual terminó con un sufrido marcador de 2-1 a favor del conjunto local, el cual se fue arriba por dos penales que, a los ojos de David González, fueron bastante cuestionados, en especial el de Teo por el tiempo en el que se sancionó.

Muriel puso a ganar al 'tiburón' desde muy temprano tras anotar sobre el minuto 7 por una supuesta mano de Omar Bertel con la cual no estuvo de acuerdo el estratega antioqueño, el duelo se puso bastante parejo desde entonces, hasta el punto en el que Yeison Guzmán logró empatar el marcador sobre los 28 minutos, aunque fue a partir de este momento cuando se comenzaron a crecer los problemas arbitrales.

La primera parte del compromiso cerró no solo con la cuestionada mano de Bertel, sino con un tiempo de adición que no le pareció del todo justo a David González. Esta misma situación con el agregado se vivió en el segundo tiempo y en donde justamente se dio el penal que le otorgó la victoria a Junior.

“Demasiadas cosas para hablar con el tema de la reposición. Cuánto decía el tablero, cuánto decía el central, cuántos dijo el cuarto y cuántos dijo el línea, porque dijeron tres cosas distintas. Y ahí es cuando uno dice ‘venga, qué pasa acá’. Yo les dije, de muy buena manera, les daba un consejo que hubiera un acuerdo entre ellos, que no dieran informaciones distintas”.

“Muchas cosas para hablar, el de Omar. El primer penal definitivamente es mano, pero le pega en la mano después de pegarle en el pie. Esas incongruencias son las que terminan haciendo ganar partidos a unos y haciendo perder partidos a otros”.

Esto dijo David González sobre Junior

Aunque América se marchó sin puntos del Roberto Meléndez, David González resaltó la gran labor que hicieron sus jugadores frente a su equipo que no solo es el actual campeón, sino que también apunta a ser el protagonista del título para este torneo de apertura.

“Me parece que nos medimos, definitivamente, con un gran rival, con uno de los llamados a pelear junto con nosotros, me meto ahí, por buscar el título de este semestre. Me parece que lo hicimos muy bien, me parece que el primer tiempo fue muy bueno. Por muchos momentos hicimos pasar malos ratos a Junior, les creamos opciones de gol”.