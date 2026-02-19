Alfredo Arias ‘borró’ al América: “Si alguien merecía ganar, éramos nosotros”

Como era de esperarse, Junior y América de Cali protagonizaron uno de los partidos más importantes de la séptima fecha con goles y con polémicas arbitrales que terminaron con la victoria del cuadro barranquillero en el Estadio Romelio Martínez, mientras el Metropolitano está en remodelación.

Fue un partido con grandes sensaciones por parte de los arqueros, pues, Mauro Silveira tuvo que trabajar bastante para salvar remates del América de Cali y los vallecaucanos contaron con Jean Fernandes, consolidado en el arco con su segundo juego como titular. Salvó disparos de Luis Fernando Muriel, pero no pudo evitar el gol lapidario de Teófilo Gutiérrez.

Después del partido, Alfredo Arias analizó las sensaciones del partido y de la victoria del Junior. Se olvidó del América de Cali y sentenció que, si alguien debía llevarse los puntos era el elenco atlanticense. Sin embargo, la última anotación se dio cuatro minutos después de lo agregado.

¿VICTORIA MERITORIA PARA EL JUNIOR? ALFREDO ARIAS NO LO DUDA

En la rueda de prensa posterior, Alfredo Arias analizó la rivalidad que siempre hay con América, “este rival, por lo menos cuando yo llegué, todo el mundo decía que era la bestia negra. Nosotros le ganamos por Copa allá y perdemos la clasificación por penales. Le ganamos en cuadrangulares y ahora le ganamos otra vez. Eso es muy importante para el hincha.

Quiero tener unas palabras para el hincha y este estadio. Acá vieron salir campeón al equipo en el 77 y 80. Vio la calidad de grandes jugadores. Merecían estos barrios más cercanos que el club esté acá. Estas circunstancias nos han dado una energía nueva este año. Queremos ir por el bicampeonato. Agradezco a la gente que vino en Carnaval, que alentó, vi muchas familias y eso es lo que me queda del partido”.

Antes del partido, el entrenador uruguayo les dejó en claro a sus dirigidos que había que sacar adelante el partido desde los primeros minutos, “les dije a los jugadores que este partido, además de ganarlo jugando, se ganamos poniendo todo, no dejando nada en cada jugada, tratando de ganar todos los duelos, de incomodar al rival. Después de los 15 minutos empezamos a dejar que los jugadores de ellos giraran y a mí me pareció que lo pudiéramos hacer de otra manera. Tengo muy buen equipo, buenos jugadores y ellos gestionaron esto para ganar un partido importante”.

Luego, afirmó que el Junior era merecedor del resultado, gracias a los cambios hechos y las llegadas, “hice el cambio al final y podía tener una tarjeta que nos complicara. Estimé que el mismo equipo podía volver a protagonizar el partido. Tuvimos un par de opciones de Muriel que por muy poco no fueron gol. Nos enfrentamos a un gran rival y eso dignifica el triunfo, pero también creo que fue muy merecida la victoria. Si alguien merecía ganar el partido éramos nosotros. Nosotros en el segundo tiempo hicimos todos los méritos para llevarnos los tres puntos y fue justo que lo lográramos”.

Sobre los goles que vienen desde la pelota quieta, afirmó que siempre se practica en los entrenamientos. Luis Fernando Muriel lleva tres goles desde esa vía, “nosotros practicamos esa primera jugada y salió perfecta. Faltó sí que el centro de Canchimbo llegara a destino y fuera gol, pero terminó siendo penal. A veces me ha ocurrido que las practicas toda la semana y no la haces y el día que no la practicas la hacen y resulta. Las pelotas quietas hoy en día son fundamentales, hoy en día abre partidos o los cierra”.

Con esto, Junior se pone en la cuarta casilla con 12 unidades, producto de cuatro victorias y dos derrotas, dado que tiene un partido menos ante Atlético Nacional en condición de local. Los barranquilleros, junto con Internacional de Bogotá son los clubes que más han ganado en esta Liga BetPlay 2026-I.