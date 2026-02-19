Tulio Gómez explota por arbitraje Junior 2-1 América: ¿se expuso a sanción?

Polémico partido en el Romelio Martínez de Barranquilla, escenario del encuentro en el que Junior derrotó 2-1 al América de Cali con arbitraje de Ferney Trujillo, el equipo visitante alega una jugada que permitió el triunfo local. El presidente del América se expone a una sanción por su reacción en redes sociales.

Tulio Gómez, máximo accionista del equipo protestó por las decisiones arbitrales

El código disciplinario de la Dimayor podría tomar alguna determinación contra el dirigente por infringir el Artículo 72. Declaraciones contra las autoridades del fútbol, uno de los casos más sonados en los últimos tiempos fue el de Falcao, quien recibió una multa de $21.352.500 (15 salarios mínimos vigentes).

El América de Cali dejó escapar un punto en los minutos finales y cayó 2-1 ante el Junior de Barranquilla en el estadio Estadio Romelio Martínez, por la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

El conjunto local golpeó temprano. Apenas al minuto 7, el árbitro Ferney Trujillo sancionó penal tras revisión del VAR por una mano de Ómar Bertel. Luis Fernando Muriel asumió la responsabilidad y, con remate al palo derecho, venció a Jean Fernandes para el 1-0.

Junior dominó la posesión y estuvo cerca del segundo, nuevamente con Muriel como protagonista. Sin embargo, con el paso de los minutos, el equipo vallecaucano reaccionó.

Al 28, Yeison Guzmán aprovechó una recuperación en mitad de campo y sacó un remate de media distancia que significó el empate. Luego, Jan Lucumí estrelló un potente disparo en el palo, dejando la sensación de que la visita podía dar vuelta el marcador.

2-1: dramático final en el partido entre Junior y América en Barranquilla

Los últimos minutos fueron frenéticos, al minuto 87 el juez pitó penal, pero el VAR le hizo retroceder la decisión, pues la falta existió, pero fuera del área.

El partido parecía encaminado al empate hasta que, en el tiempo añadido, Andrés Mosquera cometió falta dentro del área sobre Guillermo Paiva. Tras una larga reposición, Teófilo Gutiérrez convirtió desde los once pasos al 90+12 para sentenciar el 2-1.

La decisión final encendió el debate y dejó al América con las manos vacías en la ‘Arenosa’, el presidente del equipo escarlata se pronunció en redes sociales y aseguró: “Hasta que Junior no nos metiera un gol el árbitro no daba por terminado el partido, tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano, que grosería de arbitraje, en la falta que no fué penal el juez de línea corrió como loco a señalar penal, afortunadamente el VAR no permitió que ese juez de línea nos metiera la mano”.