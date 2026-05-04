Se reveló si Santa Fe tendrá baja sensible para enfrentar a América y a Corinthians

Independiente Santa Fe es el equipo del momento en el Fútbol Profesional Colombiano luego de la sufrida clasificación que protagonizó en la Liga Betplay de apertura 2026 tras lograr remontarle el marcador a Internacional de Bogotá y que también se le dieran un serie de resultados a favor.

El equipo de Pablo Repetto despidió el todos contra todos auspiciando como local, se llevó los tres puntos, la clasificación, pero en medio del encuentro perdió a uno de los jugadores más influyentes en los últimos duelos, Franco Fagúndez, quien salió lesionado y llorando del terreno de juego, y que recientemente reveló si estaría disponible para los próximos duelos de Copa Libertadores y Liga Betplay.

Fagúndez cree que podrá jugar ante América y Corinthians tras la lesión

Franco Fagúndez arrancó como titular ante Internacional de Bogotá, pero antes de iniciar con el compromiso ya venía presentando algunas molestias físicas. Desde los primeros cinco minutos, ya se le veía incómodo, cojeando y con dificultades notables que Pablo Repetto tenía que reconocer y que debía tomar decisiones rápidas para no ponerlo en riesgo.

Al uruguayo se le vio cojeando desde los primeros minutos, aguantó 41 minutos y cuando se retiró del campo de juego se le vio tomándose el posterior con muestras de dolor y con lágrimas en su rostro. No parece nada bueno y nuevamente, Santa Fe lo perdería por un buen tiempo.

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El 'león' consiguió su clasificación, pero junto con ello también una baja sensible para partidos determinantes como lo es la vuelta contra Corinthians en la Copa Libertadores y América en los cuartos de final. Sin embargo, Fagúndez dejó un panorama que no era tan preocupante, ya que dio a conocer que fue una lesión muscular y de un nivel de gravedad menor.

"Salí triste, enojado, mil cosas por la cabeza con un partido de esa magnitud, con nuestra gente y sabiendo que nos jugábamos todo y salir lesionado en la primera jugada del partido obviamente me hizo salir en llanto. Es la primera vez que tengo una lesión así muscular y creo que me tiró un poco el posterior. Me trataron un poco en el club y mañana me hacen exámenes, así que mañana se sabrá mejor, pero creo que no hay algo de tanta gravedad".

Santa Fe vs. América cerrarán la llave en el estadio El Campín

La Dimayor dio a conocer el horario respectivo para la disputa de los cuartos de final de la Liga BetPlay. La llave entre Santa Fe y América de Cali iniciará el sábado 9 de mayo, a las 8:20 p.m. en el estadio Pascual Guerrero.

El choque de vuelta quedó pactado en el estadio El Campín, para el martes 12 de mayo, desde las 8:30 p.m.

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¿Cuándo será el partido de Santa Fe vs Corinthians?

La fecha 4 de la Gloria Eterna se disputará en el Estadio El Campín, escenario deportivo que le abrirá las puertas al encuentro entre Santa Fe vs Corinthians el miércoles 6 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.