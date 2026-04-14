David González tomará la decisión final con dos refuerzos para la Copa Sudamericana

El empate 1-1 entre América de Cali y Macará dejó un duelo intenso y equilibrado, en el que ambos equipos mostraron momentos de buen fútbol y terminaron repartiéndose los puntos en un resultado que refleja lo visto en el campo de juego.

Sin embargo, ahora el panorama para la 'mechita' sería diferente, ya que tuvo una larga semana de recuperación antes del partido de la segunda fecha ante Alianza Atlético, lo que también le dio tiempo a Jan Lucumí y Darwin Machis de que se fortalecieran sus lesiones y comenzaran a entrenar de nuevo con el equipo, dando una "luz de esperanza" para sumar minutos en Copa Sudamericana.

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Milagro en América con la recuperación de Lucumí y Machis para la Copa Sudamericana

América de Cali debutó de manera oficial en la Copa Sudamericana y parece que el mal momento de que están viviendo en la Liga Betplay se habría trasladado a nivel internacional, ya que sufrieron para rescatar el empate ante Macará.

El equipo de David González comenzó perdiendo con un autogol, pero logró empatar con anotación de Daniel Angulo. Finalmente el partido terminó 1-1 y por ende en la repartición de puntos que dejó igualdad de condiciones para todos los equipos que forman parte del Grupo A.

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Ahora la mentalidad está puesta en el marco de la segunda fecha del certamen internacional en donde tendrán la oportunidad de auspiciar como local en el Pascual Guerrero y de convertirse en líderes parciales del grupo si llegan a sacar un resultado positivo, por lo que el regreso de Jan Lucumí y Machis serían de suma importancia.

Lucumí llega recuperado de una lesión muscular y el venezolano, Machis, quien habría presentado una contractura muscular en los isquiotibiales, podrían estar a disposición de David González tras haber vuelto a entrenamientos con el resto de sus compañeros.

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Tabla de posiciones del grupo de América en Copa Sudamericana

Luego de una pasiva primera jornada en donde ninguno de los equipos del Grupo A, en donde se encuentra América, la tabla de posiciones quedó repartida con igualdad de un punto, dejando la puerta abierta para que cualquiera pueda llegar a ser líder.

América 1 punto Tigre 1 punto Alianza Atlético 1 punto Macará 1 punto

¿Cuándo será el partido de América vs Alianza Atlético en la Copa Sudamericana

El siguiente duelo de América de Cali en este torneo internacional será el miércoles 15 de abril, en el Estadio Pascual Guerrero, sobre las 21:00 hora local. Este enfrentamiento se disputará ante Alianza Atlético, el cual debutó con empate ante Tigre de Argentina.