Corinthians recordó con emotividad a Freddy Rincón previo al partido ante Santa Fe

Corinthians recordó este 13 de abril a una de sus máximas leyendas al conmemorar cuatro años del fallecimiento de Freddy Rincón, quien perdió la vida en 2022 a los 55 años, dejando una huella imborrable en el timao, club donde en el cual se convirtió en ídolo.

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El mensaje con el que Corinthians recordó a Freddy Rincón

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el club paulista publicó un sentido mensaje en honor al exmediocampista colombiano: “Hace 4 años, el eterno Rincón nos dejaba”, destacando su legado dentro y fuera del campo de juego.

En el mismo comunicado, el equipo brasileño resaltó las cualidades del jugador, asegurando que estuvo “marcado por su raza y técnica dentro del campo”, además de recordar su impacto en una de las etapas más exitosas de la institución.

Los números que dejó Rincón en Corinthians

Cabe recordar que, en Corinthians, Rincón disputó 150 partidos y anotó 11 goles, cifras que reflejan su importancia en el mediocampo del equipo durante finales de los años noventa.

Asimismo, el conjunto brasileño rememoró los títulos conquistados por el colombiano, entre ellos los campeonatos brasileños de 1998 y 1999, el Paulista de 1999 y el histórico primer Mundial de Clubes de la FIFA en el año 2000, trofeo que tuvo un significado especial.

“En esta última conquista, fue él quien levantó la copa de campeón”, destacó Corinthians, subrayando el liderazgo de Rincón en uno de los momentos más importantes en la historia del club.

El colombiano tuvo dos etapas en el equipo paulista: la primera entre 1997 y 2000, y una segunda en 2004, cuando regresó por un breve periodo. Incluso, años más tarde, también hizo parte del club como entrenador de las divisiones menores en 2009.

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Balance de Freddy Rincón en Santa Fe

Antes de su exitosa carrera internacional, Rincón debutó como profesional en Independiente Santa Fe, donde jugó entre 1986 y 1989, disputando 127 partidos, marcando 29 goles y conquistando una Copa Colombia, lo que lo proyectó al fútbol internacional.

Curiosamente, el homenaje llega en la antesala de un nuevo enfrentamiento entre Corinthians y Santa Fe, quienes se medirán este miércoles 15 de abril en São Paulo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, en un duelo que también servirá para recordar la huella que dejó Freddy Rincón en ambos clubes.