Colombia apunta al liderato: así jugaría frente a Chile en Liga de Naciones

Por primera vez en la historia del fútbol femenino están jugando una Liga de Naciones de la Conmebol que servirá para sellar la clasificación al Mundial. El nuevo formato establece que se jueguen nueve fechas y que las primeras dos selecciones clasifiquen a Brasil 2027 y la tercera y la cuarta juegue la repesca internacional.

Hasta este punto, Colombia ha disputado cuatro partidos, dado que ya descansó en la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Suma diez unidades producto de tres victorias y una igualdad. Aunque están invictas antes de afrontar la sexta fecha, las dirigidas por Ángelo Marsiglia todavía no encuentran tramos de buen fútbol.

Depende mucho de las individualidades, sobre todo con Leicy Santos y Linda Caicedo como estrellas. No hay una delantera ideal después de la lesión de Mayra Ramírez ni tampoco una generadora de juego como Catalina Usme que no ha vuelto a ser convocada. Sin embargo, Ángelo Marsiglia ya tendría una alineación definida para afrontar este reto contra Chile.

LA PROBABLE ALINEACIÓN DE COLOMBIA VS CHILE EN LIGA DE NACIONES

Colombia superó la dura prueba de Venezuela en 90 minutos complicados. Las venezolanas partieron la Liga de Naciones en el mes de abril como líderes con ocho unidades, pero con la derrota en el Estadio Pascual Guerrero perdieron la oportunidad de seguir en la cima.

Gracias a la victoria de Colombia, las dirigidas por Ángelo Marsiglia tomaron la cima junto con Argentina que también sumó de a tres, justamente contra Chile. Esa victoria ante Venezuela habría servido también para sacar conclusiones, entre ellas, la posible nómina que afrontará el juego frente a las australes.

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Ángelo Marsiglia saldría a la cancha con Luz Katherine Tapia como arquera, Ana María Guzmán y Manuela Vanegas como laterales, Daniela Arias y Jorelyn Carabalí como centrales. Lorena Bedoya, Marcela Restrepo y Leicy Santos un poco más adelantada y en la delantera estaría la única duda con la referente de área. Sería o Maithé López o Gisela Robledo que marcó el gol del triunfo contra Venezuela. Al lado estarían Manuela Pavi y Linda Caicedo.

Bajo ese panorama, la alineación de Colombia no tendría muchas novedades con respecto a lo que se vio contra Venezuela en la fecha pasada de la Liga de Naciones.

¿CÓMO LLEGA CHILE A ESTE JUEGO VS COLOMBIA?

Antes de que iniciara esta triple fecha de Liga de Naciones, Colombia estaba cuarta con mismos puntos de Chile. Las australes estaban en la tercera casilla, pero esa derrota contra Argentina empieza a bajar un poco a la ‘Roja’ de esa nube.

En esos 90 minutos, Chile no tuvo creación de juego y le costó bastante crear oportunidades de gol con las delanteras que poco o nada aportaron para romper el arco de Argentina. Ahora tendrán que mejorar ese aspecto para complicar a las colombianas en una fecha crucial para intentar meterse en la parte alta.

Si Chile supera a Colombia, lograría empatar en puntos con este rival directo. A la espera de lo que pase con Argentina que enfrenta a Venezuela, las chilenas podrían acercarse a las primeras dos posiciones de clasificación directa rumbo al Mundial de Brasil.

LA DESVENTAJA QUE TENDRÍA CHILE EN LA LIGA DE NACIONES DE LA CONMEBOL

Colombia ya tuvo su respectivo día libre en la Liga de Naciones de la Conmebol, dado que Brasil no participa en esta competencia. Cada selección tiene una jornada de descanso y Chile todavía no la ha tenido.

A Chile le toca ganar una gran cantidad de puntos para sellar la clasificación o para por lo menos mantenerse entre la tercera y cuarta plaza. Y es que, en la séptima jornada, las chilenas visitarán a Uruguay y cerrarán la participación recibiendo a Ecuador en junio. En la última fecha descansarán.

En ese orden de ideas, Chile debe ganar, por lo menos siete unidades para llegar a 14 puntos y esperar a sellar el paso por cupo directo o en zona de repechaje internacional.