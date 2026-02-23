Atlético Nacional vive días tranquilos luego de la victoria contra Alianza tres cero en condición de local, el equipo antioqueño espera una seguidilla importante de encuentros, primero visitando a Santa Fe, luego al Deportes Tolima, para luego recibir en el estadio Atanasio Girardot, el miércoles 4 de marzo a Millonarios, por el crucial encuentro de la Copa Sudamericana.

Tras el triunfo, en el que David Opsina regresó al arco, el portero fue claro sobre los partidos que vienen en el calendario, en Liga, luego de cinco fechas ha logrado 12 puntos, teniendo en cuenta que hasta ahora va a empezar a cumplir los tres partidos pendientes.

David Ospina piensa en Santa Fe y Millonarios, rivales de Nacional en Liga Betplay y en Copa Libertadores

Luego de la gran victoria en la última jornada esto dijo el referente del equipo antioqueño en la zona mixta: “Sí, muy contento por la victoria, el equipo se comportó bien, igual que tenía un nuevo entrenador, que vino a proponer su plan de juego al principio nos complicaron. Un equipo que tiró muchísimo centro, pero creo que en la parte defensiva se comportó muy bien y bueno en la parte de arriba fuimos contundentes en el momento que tuvimos oportunidades”.

El partido contra Millonarios define el semestre para los verdolagas, la clasificación a la Copa Sudamérica es primordial, luego del mercado de pases que tuvo Nacional, misma suerte que corrió Millonarios.

Nacional y Millonarios ya tienen ganado un monto de 225 mil dólares y 250 mil, respetivamente, con motivo del partido de la fase preliminar. Adicionalmente, el equipo que acceda a la fase de grupos asegura 900.000 dólares, cifra que aumenta con cada fase superada.

"preparando ese gran partido que viene para para poder conseguir esa clasificación": Ospina, en Copa Sudamericana

David Opsina sabe que el equipo se juega demasiado en el partido contra Millonarios, el portero aseguró: “ya preparando ese gran partido que viene para para poder conseguir esa clasificación a la suramericana, pero antes de eso tenemos que pensar en Santa Fe”.

Es una seguidilla importante, algunos periodistas le preguntaron al portero por la sensación dentro del camerino previo a los importantes duelos contra los capitalinos: “Sí, sabemos que se nos acorta el calendario, las semanas, el descanso, entonces hay que darle mucha importancia a todo eso. Ahora lo más importante es recuperar el equipo para este gran partido que viene contra Santa Fe”.

David Ospina tiene las puertas abiertas en Nacional hasta que quiera continuar

Gustavo Fermani, gerente deportivo de Atlético Nacional pasó por Medio Tiempo de Win Sports, allí tuvo una reveladora conversación sobre la posición de arquero en el cuadro antioqueño, hay varios nombres importantes, Harlen Chipi Chipi Castillo, Kevin Cataño, Luis Marquinez y David Ospina, este último, con futuro incierto.

Sobre David Opsina quedó abierta la posibilidad de continuidad y del retiro, Gustavo Fermani aseguró: “David sí, claro. Las puertas abiertas en Nacional, hasta que él quiera continuar. Él lo sabe, lo tiene claro, primero su primer objetivo de poder llegar al mundial y nosotros le respetamos mucho eso, así que una vez que esto hay que esa etapa mundialista con David dentro del mundial, representando a Colombia finalice, él decidirá que quiere hacer, él sabe que nosotros lo estamos esperando para que continúe”.