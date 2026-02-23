Figura y revelación de la Liga Betplay: "los aplausos son efímeros"

Inter de Bogotá se consolidó como líder de la Liga BetPlay I-2026 tras imponerse 3-2 a Millonarios en un vibrante duelo por la fecha 8, disputado en la capital. El conjunto local reafirmó su gran momento futbolístico, con una propuesta ofensiva efectiva y la figura determinante de Dereck Moncada.

Inter derrotó 3-2 a Millonarios con un polémico arbitraje: Moncada marcó gol

El compromiso tuvo un ritmo alto desde el inicio, con un Inter que apostó por la posesión y la asociación, frente a un Millonarios más directo y vertical. La apertura del marcador llegó en el segundo tiempo, cuando al minuto 54 Moncada sacó un potente remate de media distancia, imposible para el arquero, tras una asistencia de Dannovi Quiñones.

Lea también América piensa en el partido de Copa Sudamericana contra Bucaramanga

La reacción visitante no tardó. Leonardo Castro igualó al 59 con una definición dentro del área, y más adelante volvería a aparecer para empatar transitoriamente el partido. Sin embargo, Inter siempre tuvo respuesta. Kevin Parra adelantó nuevamente al local al 66, tras una jugada colectiva bien elaborada.

Cuando el empate parecía definitivo, Inter volvió a golpear. Al minuto 81, Parra firmó su doblete con una definición en el área que selló el 3-2 final y desató la celebración.

Más allá del resultado, la gran figura fue Dereck Moncada, quien lideró el juego ofensivo, marcó un gol clave y fue el eje creativo del equipo. Con este triunfo, Inter llegó a 17 puntos y se mantiene en lo más alto de la tabla, perfilándose como serio candidato al título.

Al término del encuentro el jugador extranjero hizo un análisis de lo que fue el encuentro contra Millonarios: “Bueno, para mí en lo personal, muy contento de marcarle a un gol a un tan grande como Millonarios, sabemos lo que se estaba jugando, no ha empezado muy bien la temporada, pero eso a nosotros no nos compete”.

Dereck Moncada, hondureño de 18 años, figura y revelación de la Liga Betplay

El internacional hondureño de 18 años le marcó a el equipo albiazul: “nosotros nos compete seguir adelante, seguir luchando, seguir adelante como equipo y un partido de mucha entrega, no solo en ofensivo, también en lo defensivo y hay que ayudar para aportarle al equipo”.

Dereck Moncada ha sido catalogado como una de las figuras del campeonato: “Para mí ser la sensación aquí en el fútbol colombiano, sabiendo que es una liga muy vista, para mí eso me llena de orgullo. Yo siempre digo que los aplausos son efímeros”.

Por último, el jugador demostró estar con los pies en la tierra luego de 5 anotaciones en siete compromisos: “ya quizás mañana o pasado ya se van a olvidar de lo que pasó. Entonces cada día yo trato de ser la mejor persona, ser mejor profesional y salir adelante”.