América, cerca de anunciar dos refuerzos 'top' para 2026

América de Cali estaría muy cerca de anunciar sus dos primeros refuerzos para la temporada 2026, en un mercado en el que el club busca sumar jerarquía y variantes ofensivas pensando en la Copa Sudamericana. Todo apunta a que los nombres elegidos llegan para potenciar los costados y darle mayor profundidad al ataque escarlata.

Los dos extremos que llegarían a América de Cali

El primero de ellos sería Harold Santiago Mosquera, quien está próximo a cumplir 31 años y viene de firmar una de sus mejores campañas recientes con Independiente Santa Fe. El vallecaucano ha sido una de las piezas más destacadas del equipo capitalino, motivo por el cual América aceleró gestiones para asegurarlo cuanto antes.

Desde hace varias semanas se viene 'cocinando' este fichaje y, según pudo conocer este diario, el acuerdo estaría prácticamente cerrado. Solo faltaría la formalización del anuncio, pues las partes ya tendrían todo acordado y solo restaría la revisión médica.

El segundo refuerzo sería el venezolano Darwin Machís, extremo de 33 años que actualmente juega en el Real Valladolid de España. Su nombre apareció en la lista de objetivos del club hace varias semanas y, con el paso de los días, las conversaciones se fueron encaminando.

Trayectoria de Darwin Machís, posible nuevo jugador de América

Machís, jugador de selección y con amplia trayectoria internacional, aportaría desequilibrio, experiencia y gol. Su carrera incluye pasos por Cádiz, Juárez, Granada, Udinese, Leganés, Huesca, Hércules, Vitória de Guimarães y Mineros de Guayana, lo que lo convierte en un futbolista curtido en diferentes ligas.

La idea del cuerpo técnico es sumar un atacante de peso para las bandas, y Machís encaja en ese perfil. Además, se valora su capacidad para jugar por ambos costados y su lectura táctica en escenarios de alta competencia.

En los próximos días, América de Cali podría oficializar a ambos jugadores, dando así un golpe de autoridad en el mercado nacional. La directiva espera que Mosquera y Machís aporten soluciones inmediatas de cara al exigente calendario del próximo año.

Con estos movimientos, el cuadro escarlata empieza a perfilar el plantel que afrontará la Copa Sudamericana 2026, un reto que exige profundidad, jerarquía y un ataque más versátil.