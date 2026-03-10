Davinson Sánchez en problemas: fue sancionado en Galatasaray vs Liverpool

El Galatasaray dio un golpe importante en los octavos de final de la UEFA Champions League al vencer 1-0 al Liverpool FC en el partido de ida disputado en el RAMS Park de Estambul. El conjunto turco aprovechó su fortaleza como local y consiguió una ventaja mínima pero valiosa de cara al duelo de vuelta que se jugará en Inglaterra.

Uno de los protagonistas sin duda alguna fue el defensor de la Selección Colombia, Dávinson Sánchez, no solo porque tuvo opciones de gol y se mostró sólido en la zona defensiva, sino porque se perderá el partido de vuelta que se llevará a cabo en Anfield.

Davinson no jugará ante Liverpool por acumulación de amarillas

El único gol del encuentro llegó muy temprano. A los siete minutos, el mediocampista Mario Lemina apareció dentro del área tras un tiro de esquina y definió para poner el 1-0 que terminó siendo definitivo. Desde ese momento, el equipo dirigido por Okan Buruk manejó el ritmo del partido y supo resistir los intentos de reacción del conjunto inglés.

Liverpool tuvo algunas oportunidades para empatar, pero se encontró con una defensa bien organizada y con un ambiente hostil en Estambul que presionó constantemente a los visitantes. Incluso llegó a marcar en la segunda mitad, pero la acción fue anulada tras revisión del VAR por una mano previa en la jugada, lo que dejó el marcador sin cambios.

Durante el segundo tiempo, el equipo inglés adelantó sus líneas en busca del empate y generó algunas ocasiones de peligro. Sin embargo, Galatasaray logró sostener la ventaja gracias al orden defensivo y a la concentración de sus zagueros. Sánchez, una vez más, respondió en momentos clave para evitar que el conjunto visitante encontrara el gol de la igualdad.

No obstante, el partido también dejó una mala noticia para el colombiano. En medio de la intensidad del compromiso, Sánchez recibió una tarjeta amarilla sobre el minuto 89 que lo deja suspendido para el partido de vuelta por acumulación de amonestaciones. Esto significa que el defensor no podrá estar presente en el decisivo encuentro que se disputará en el estadio de Anfield.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Galatasary vs Liverpool en Champions?

El partido de vuelta entre Liverpool FC y Galatasaray por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 se jugará:

Miércoles 18 de marzo de 2026

Estadio Anfield, en Liverpool, Inglaterra.

El encuentro definirá la serie luego del partido de ida disputado el 10 de marzo en Estambul, donde Galatasaray ganó 1-0 con gol del mediocampista Mario Lemina.