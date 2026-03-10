Medellín pone en riesgo su clasificación a Copa Libertadores según reveló el DT

Independiente Medellín vuelve a ser protagonista en el mundo del fútbol, pero esta vez por lo que podría llegar a ocurrir a nivel internacional en la Copa Libertadores, competencia en la cual se podría llegar a complicar su clasificación a la fase de grupos.

El 'poderoso de la montaña' logró rescatar un empate en el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores ante Juventud de Las Piedras. Sin embargo, el panorama para el partido que se lleve a cabo en el Atanasio Girardot no pinta también, ya que Alejandro Restrepo habría confirmado problemas con los jugadores que se encuentran en el departamento médico y su respectiva recuperación.

Medellín todavía cuenta con varias bajas por lesión para la Libertadores

El equipo comandado por Alejandro Restrepo ha venido de menos a más en el semestre de apertura de la temporada 2026. No arrancó de buena manera en la Liga Betplay, pero con el pasar de los partidos el estratega fue afianzando su idea de juego y trabajando de buena manera con los nuevos fichajes del club, lo que quedó evidenciado justamente en la Copa Libertadores.

Medellín superó la primera fase al dejar en el camino a Liverpool de Uruguay con un marcador global de 2-1, lo que le dio la oportunidad de seguir avanzando y acercarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ahora enfrentando a Juventud de Las Piedras, con el cual ya empató 1-1 en el partido de ida en Paraguay.

Ahora la serie se definirá en el Estadio Atanasio Girardot, escenario deportivo que le abrirá las puertas a un Independiente Medellín que llega bastante golpeado en cuanto a su plantilla de jugadores, ya que perdió importantes jugadores de la Sub20 que se encuentran disputando la Libertadores de esta categoría y el proceso de recuperación de varios futbolistas que se encuentran en el departamento médico no ha sido nada alentador, tal como lo mencionó el propio Restrepo.

"Hay una estructura que nos ha permitido competir bien tanto de local como de visitante y tenemos también claros los planes de partidos y tipos de equipos que hemos enfrentado. Daniel Londoño y Montaño serán convocados, vienen trabajando con el grupo, vienen trabajando bien y esperemos que en estas ultimas practicas lo puedan hacer bien. Definiremos si Leiser Chaverra y Baldomero pueden en estas dos practicas meterse en ese grupo de convocados para el partido. Leider si tiene una lesión grave. Daniel Cataño y Yoni González todavía siguen en proceso de recuperación.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Medellín vs Juventud en la Copa Libertadores?

El partido que definirá si Medellín o Juventud se queda con el anhelado cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores se llevará a cabo el jueves 12 de marzo. Este encuentro se jugará en el Estadio Atanasio Girardot sobre las 19:30 hora Colombia.