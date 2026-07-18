De héroe a villano: polémica con Díber Cambindo tras gol y expulsión con León

Inició nuevamente una edición de la Liga MX y la acción estuvo protagonizada por León y Atlas, los cuales se encargaron de inaugurar la jornada

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El Estadio de León fue el escenario deportivo que le abrió las puertas a este duelo inaugural de la Liga MX de apertura en donde el protagonismo se lo robó el delantero colombiano, Diber Cambindo, quien volvió a hacerse presente en el marcador con el Club León, pero también salió expulsado.

Díber Cambindo causa odios y amores en la Liga MX con León

El atacante se encargó de empatar el compromiso para los esmeraldas con una anotación a los 27 minutos, aunque posteriormente fue expulsado antes del descanso, una acción que terminó condicionando el desarrollo del encuentro para su equipo.

Sin embargo, el panorama cambió poco antes del descanso. En el minuto 42, el atacante colombiano fue expulsado por el árbitro tras una acción revisada en el terreno de juego, dejando a su equipo con diez jugadores para afrontar toda la segunda mitad.

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La tarjeta roja modificó el desarrollo del compromiso, ya que con un hombre más, Atlas adelantó sus líneas y comenzó a controlar la posesión del balón, generando mayor presión sobre la defensa de León y yéndose arriba en el marcador.

Pese al esfuerzo del equipo esmeralda por sostener el resultado, Atlas aprovechó las oportunidades que generó y terminó imponiéndose por 3-2 en un partido que cambió completamente después de la expulsión del delantero colombiano. León intentó reaccionar en los minutos finales, pero no logró evitar la derrota en condición de visitante.

¿Cómo le ha ido a Díber Cambindo con León?

El delantero de 30 años arribó al Club León en medio de la temporada 2025/26 tras su paso por Necaxa y desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 18 partidos, más de 1.200 minutos dentro del campo de juego en los cuales se ha podido reportar con 9 goles y 2 asistencias.