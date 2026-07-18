Nacional cayó en el estreno de Lucas González vs Táchira en partido amistoso

Sigue la pretemporada de Lucas González con Atlético Nacional y antes de la Copa y Liga BetPlay ante Tigres y Boyacá Chicó respectivamente, estaba el amistoso benéfico contra el Deportivo Táchira. Un partido, que, más allá del resultado o la preparación tenía como incentivo apoyar a Venezuela tras los terremotos que afectaron sobre todo a Caracas y a La Guaira.

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El partido tuvo dos tiempos completamente diferentes con una propuesta inicial de Nacional desde el arranque, pero sin la pegada necesaria, y, un complemento con una nómina mucho más titular en la que cuando reaccionaron los antioqueños, sufrieron un segundo golpazo.

En el Estadio Atanasio Girardot, Franco Armani fue homenajeado y lo presentaron como el flamante fichaje. El argentino que apenas suma una sesión de entrenamiento no atajó. Se estrenaron Luis Marquínez, Yeicar Perlaza y Kevin Parra que regresaron de préstamos en Deportes Tolima, Santa Fe e Internacional de Bogotá.

PRIMERA PARTE CON INSISTENCIA DE NACIONAL, PERO VICTORIA DE TÁCHIRA

Lucas González tenía una baja sensible como la de Andrés Felipe Román por una faringoamigdalitis bacteriana. Así las cosas, el entrenador bogotano alineó a Luis Marquínez; Néider Parra, César Haydar, Yeicar Perlaza, Samuel Velásquez; Elkin Rivero, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo; Kevin Parra, Nicolás Rodríguez y Cristian Arango.

Sobre los cuatro minutos, un saque de banda permitió que el Deportivo Táchira se acercara al arco de Luis Marquínez. Carlos Calzadilla aprovechó la distracción de Nacional, entró al área y definió al palo del arquero para abrir el marcador. Con remates de Kevin Parra, Yeicar Perlaza o Juan Manuel Rengifo, los antioqueños pusieron en problemas a Alejandro Araque que respondió bien.

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Infortunadamente para Lucas González, Elkin Rivero salió lesionado y tuvo que entrar Felipe Marín por el volante de contención que también había sido amonestado en la misma jugada. Táchira probó con Guillermo Fratta en un tiro libre que se desvió en un rival y fue al córner. En esa acción, Adalberto Peñaranda centró y Luis Marquínez salvó un cabezazo amenazante.

La primera parte terminó con remates de Yeicar Perlaza y Juan Manuel Zapata que pasaron muy cerca del arco de Alejandro Araque. En el entretiempo, Franco Armani fue presentado y homenajeado en su regreso a Atlético Nacional por un público que se ilusiona bastante.

CAMBIO DE CARA DE NACIONAL INSUFICIENTE PARA DETENER LA DERROTA

Para el complemento, Lucas González movió a todo el equipo con los ingresos de William Tesillo, Simón García, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos y Eduard Bello. El venezolano tuvo una segunda mitad de sacrificio entre el apoyo al ataque y a tapar la banda izquierda del ataque del Táchira.

Con estos cambios, que seguramente la mayoría de estos jugadores serían titulares para Lucas, Nacional mejoró. Propuso con un centro de Marlos Moreno al que no alcanzó a llegar Andrés Sarmiento a empujar la pelota al fondo. Marlos inquietó nuevamente con un disparo en el área y Alejandro Araque tuvo que salvar el empate.

Sobre los 64 minutos, Nacional empató con una jugada personal de Edwin Cardona en el área. Recortó a dos defensas de Táchira, centró raso para Alfredo Morelos que empujó la pelota al fondo. La igualdad duró poco, pues, en la siguiente jugada, Luis ‘Cariaco’ González asistió a Juan Sánchez que también definió tras una acción individual.

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Ese gol sentenció a Nacional que no tuvo la claridad para acercarse al arco de Alejandro Araque. Táchira pudo anotar el tercero en una acción en el área que Luis Marquínez salvó. De esa manera terminó el amistoso que, más allá de un juego de preparación tenía una causa para el pueblo venezolano.

¿QUÉ VIENE PARA ATLÉTICO NACIONAL TRAS LA DERROTA VS TÁCHIRA?

Con este encuentro se acaba la preparación competitiva de Nacional y ya se alistan para lo que será el debut en el segundo semestre. El primer obstáculo será el partido de ida de la Copa BetPlay en la Fase 1B contra Tigres y luego, tendrán que disputar el primer encuentro de la Liga 2026-II contra Boyacá Chicó.