De Paul no se escondió y dijo esto antes del cruce vs. Inglaterra

Este miércoles 15 de julio, se jugará uno de los partidos más esperados en la historia de los mundiales recientes. La selección de Argentina se tendrá que enfrentar con su similar de Inglaterra.



Este cotejo, que se va a jugar en el estadio de Atlanta, corresponderá a las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Las palabras del mediocampista

De cara al compromiso, varios protagonistas de los dos equipos se pronunciaron y uno de ellos fue el reconocido mediocampista argentino Rodrigo De Paul, que sabe muy bien lo que es ser campeón del mundo.



“Todos saben que este tipo de partidos me encantan, me motivan porque tienen un condimento especial que me despiertan un montón de cosas. Lo estoy viviendo con mucha alegría. Tengo muchas ganas”, expresó, sin rodeos.

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Lo que les dijo Scaloni

Rodrigo también habló sobre lo que les dijo el director técnico Lionel Scaloni sobre el choque. “Lo que dijo puertas para afuera: es un partido de fútbol. Esperemos que la gente venga a disfrutar de un espectáculo y que cuando termine el partido, los argentinos estén muy felices”, aseguró.



Independientemente de que Rodrigo De Paul sea titular o no ante la selección de Inglaterra, el jugador es una pieza vital en el plantel. Su actual equipo es Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos.

Kane habló de Messi

Harry Kane, por parte de los ingleses, también habló. Hizo referencia, sobre todo, a Lionel Messi. “Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única”, dijo en entrevista con ITV Sport.



“Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”, agregó.





