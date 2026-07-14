Kane no se quedó callado sobre Messi: esto dijo previo a semis

Este miércoles 15 de julio, las selecciones de Argentina e Inglaterra se van a ver las caras por las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



De cara al compromiso, se pronunció el centro delantero del equipo británico, Harry Kane. El compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich de Alemania no se guardó nada sobre Lionel Messi.

Lea también Inglaterra se quedó con el paso a semifinales tras vencer a Noruega con Bellingham inspirado

Las palabras de Harry

“Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única”, dijo en charla con ITV Sport.



“Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”, añadió, sin rodeos.

Lea también El gesto de Beckham que emocionó a Harry Kane y a toda Inglaterra antes del Mundial

¿Kane podrá vencer a Messi?

Lionel Andrés Messi, sin lugar a dudas, ha sido una pieza crucial para la selección de Argentina durante la máxima fiesta del deporte rey. El astro quiere defender el trofeo ganado en Qatar 2022.



“La gente juega al fútbol de muchas maneras diferentes, y a la gente le gusta generalizar y decir que tiene que ser de una forma u otra. La gente dice: ‘Tienes que correr tanto’. ¿Hay mucha gente que pueda hacerlo como él? Absolutamente no, porque no podés salirte con la tuya”, continuó Kane.

La Argentina de Messi

Harry habló de la creencia de Argentina en Messi. “Obviamente, es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos. Así que, ya saben, esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”, dijo.



“Creo que sé lo que podemos lograr como equipo, y sabía que íbamos a ser uno de los favoritos al entrar. Y con las herramientas que tenemos, somos un equipo realmente difícil de vencer, y lo hemos demostrado”, sentenció Kane sobre su equipo.







