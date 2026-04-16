Debate nacional: consultora pregunta si Neymar debe ir al Mundial con Brasil

Neymar sigue siendo tema central en Brasil de cara al próximo Mundial 2026. A pocas semanas de la publicación de la lista definitiva de convocados, una encuesta de la consultora Quaest reveló que el país está dividido respecto a si el astro debe integrar la selección nacional.

Neymar continúa generando opiniones divididas, incluso después de varios años con Brasil

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Según el estudio, realizado entre el 10 y el 13 de abril, el 47 % de los brasileños considera que el delantero del Santos FC debe ser llamado nuevamente, mientras que el 45 % opina que no debería estar en la nómina. Debido a que el margen de error es de dos puntos porcentuales, el resultado configura un empate técnico. Además, un 8 % de los consultados no respondió o no supo contestar.

La medición confirma que Neymar continúa generando opiniones divididas, incluso después de varios años como una de las principales figuras del fútbol brasileño. En octubre de 2023, cuando Quaest realizó una consulta similar, el 48 % respaldaba su convocatoria y el 39 % se oponía. Aunque el apoyo se mantiene estable, el rechazo ha crecido de manera significativa.

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El sondeo también mostró diferencias regionales. En el Nordeste se registró el mayor respaldo al atacante, con un 49 % a favor y un 45 % en contra. El Sudeste, donde se concentran ciudades clave como São Paulo y Río de Janeiro, marcó un 48 % de aprobación. En contraste, el Sur del país fue la zona más crítica con la presencia del jugador: allí el 53 % rechazó su convocatoria y solo el 40 % la apoyó.

La encuesta se realizó antes del anuncio oficial de la lista para la Copa del Mundo, prevista para el 18 de mayo, y después de los últimos partidos de Brasil. Participaron 2.004 ciudadanos mayores de 16 años en 120 municipios del país, mediante entrevistas presenciales.

Mientras tanto, el técnico Carlo Ancelotti aseguró recientemente que Neymar está “en el buen camino” para regresar al combinado nacional. La decisión final, sin embargo, no solo será deportiva: también tendrá un fuerte impacto mediático en un país donde cada paso del atacante sigue siendo asunto nacional.