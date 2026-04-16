Figura de Nacional confesó lo que pasará con el futuro de Diego Arias

Atlético Nacional vuelve a ser el centro de atención en el Fútbol Profesional Colombiano, tras el irregular presente deportivo con el que cuenta bajo el mando de Diego Arias, al cual se le ha complicado dirigir en algunos partidos, justo en los más importantes, tal como fue el caso de Millonarios.

Sin embargo, recientemente una de las figuras del club, Chicho Arango, habló con respecto a la continuidad del estratega y respaldó su proceso con diferentes razones para que los hinchas también estén tranquilos con él.

Diego Arias recibe apoyo del Chicho Arango para continuar en Nacional

Nacional se convirtió en el primer equipo clasificado a la siguiente instancia de la Liga Betplay y mantiene el liderato solitario de la competencia, lo que también los beneficia en cuanto a temas de reclasificación para competencia internacional de la siguiente temporada.

Lamentablemente los seguidores están dolido y han empezado a ejercer presión a las directivas, ya en especial por las derrotas ante Millonarios, las cuales fueron las "gotas que derramaron el vaso".

Por el momento Diego Arias se mantiene firme en el cargo y no se muestran señales de dejar el cargo, tal como ocurrió justo en la rueda de prensa después del clásico. Además, el propio presidente, Sebastián Arango, y el resto de la mesa directiva también han mostrado su apoyo.

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Los jugadores también se han hecho presentes en distintas ocasiones y ahora llegó el momento del 'Chicho' Arango, quien dejó un tajante mensaje para que no se siga juzgando a Diego Arias, ya que los números demuestran una situación completamente diferente que lo respalda.

“Los números respaldan a Diego Arias, vamos de primeros y somos el equipo más anotador. El manejo de grupo lo intenta hacer de la mejor manera y por ende tiene esos resultados”.

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Próximo partido de Diego Arias con Nacional en Liga Betplay

El estratega tendrá su siguiente prueba en el marco de la fecha 17 de la liga local cuando se enfrente a Atlético Bucaramanga, el cual viene de anotarle cinco goles a Boyacá Chicó, pero el cual también viene golpeado tras la situación que se está viviendo con Leonel Álvarez.

Este compromiso se llevará a cabo en el Estadio Atanasio Girardot el lunes 20 de abril sobre las 20:30 hora local.