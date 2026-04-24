El futuro de Neymar en la selección de Brasil sigue generando debate y Carlo Ancelotti decidió responder de frente a una de las preguntas que más rodean al equipo nacional: si el histórico atacante puede quedarse por fuera de la próxima Copa del Mundo. El entrenador italiano fue consultado sobre la situación del delantero y dejó un mensaje claro: la decisión no pasa por el nombre, sino por el estado físico del jugador.

¿Neymar jugará el Mundial con Brasil? La respuesta de Ancelotti fue contundente

Durante una rueda de prensa, un reportero le preguntó: “¿Estás realmente seguro de que quieres que esta leyenda quede fuera de la Copa?”. La respuesta de Ancelotti fue contundente y comenzó con una defensa al peso futbolístico del exjugador de Barcelona y PSG.

“Primero que nada… nadie ‘quiere’ que un jugador como Neymar quede fuera de nada”, aseguró el técnico. Luego agregó: “Estamos hablando de uno de los mayores talentos de esta generación, un jugador que puede cambiar cualquier partido en un solo momento”.

Sin embargo, el seleccionador brasileño dejó claro que el prestigio o la trayectoria no garantizan un lugar en la convocatoria. “Pero el fútbol no se trata de nombres, se trata de la condición, de la preparación”, explicó.

"Debes proteger al jugador, incluso de sí mismo": Ancelotti, sobre Neymar en Brasil

Ancelotti remarcó que solo contará con futbolistas que lleguen en plenitud competitiva: Si está al 100%, si está en forma, si puede ayudar al equipo, entonces por supuesto que lo quieres en el campo. Pero si hay riesgo, si no está completamente listo… entonces debes proteger al jugador, incluso de sí mismo”, manifestó.

El técnico también hizo referencia a la mentalidad competitiva de las grandes figuras: “Porque a veces los grandes jugadores quieren jugar a cualquier costo. Esa es su mentalidad. Mi trabajo es pensar a largo plazo, no solo en un partido, no solo en una competición”, sostuvo.

Finalmente, cerró con una frase que resume su postura sobre el caso Neymar: “Y Neymar… una leyenda como él debe estar en el campo cuando esté verdaderamente listo, no solo cuando las emociones lo digan”.