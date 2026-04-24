“Te queda mucho como periodista”: sigue la polémica con el DT del Pasto, Jonathan Risueño

La derrota de Deportivo Pasto frente a Independiente Santa Fe volvió a dejar un capítulo caliente fuera de la cancha. Luego del 2-1 en territorio nariñense, Hugo Rodallega cuestionó el comportamiento de Jonathan Risueño durante el partido y pidió respeto al entrenador español. La respuesta del técnico no tardó en llegar.

Pasto cayó contra Santa Fe: Risueño, enfrentado con la prensa y con Hugo Rodallega

El DT, encendió la polémica, el español publicó un mensaje en el que cuestionó la rigurosidad informativa y defendió su postura frente a versiones divulgadas.

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el delantero cardenal aseguró que Risueño fue irrespetuoso durante el primer tiempo, lanzando comentarios despectivos sobre el juego de Santa Fe: “Yo no he escuchado aún lo que usted me dice que ha dicho, Hugo. Me sorprende que un jugador con la experiencia que tiene él y con todos los partidos que ha jugado no haya entendido que las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo”, afirmó.

Risueño insistió en que ese tipo de intercambios son normales dentro del fútbol y que no deberían trascender más allá de los 90 minutos: “Es un jugador que lleva muchos partidos para entender eso. Lo respeto como jugador, tiene una carrera muy buena, pero repito que todo se queda en el campo”, agregó.

Además, el entrenador explicó que sus comentarios estaban relacionados con instrucciones tácticas a sus jugadores y no con una provocación directa hacia el rival. “En una jugada en la primera parte le digo a mis jugadores que replieguen atrás y que les dejen el balón porque con balón les falta fútbol”, señaló.

Risueño: "Finjamos sorpresa xq alguna vez das alguna información contrastada"

Lea también Jorge Arias reveló la clave de Millonarios para vencer a Sao Paulo en Copa Sudamericana

Jonathan Risueño, técnico de Deportivo Pasto, volvió a protagonizar una polémica en redes sociales tras responder con dureza a el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, en medio de los altercados con diferentes entes del fútbol (prensa y jugadores rivales).

“De forma justificada x lo digas tu. Seguramente estabas delante para saberlo. Se serio anda q te queda mucho como periodista. Finjamos sorpresa xq alguna vez das alguna información contrastada”, escribió Risueño.