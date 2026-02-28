¿Y Cristiano Ronaldo? Al Nassr, a la expectativa por conflicto en Medio Oriente

La situación en Oriente Medio se ha agravado de forma dramática el 28 de febrero. Según los informes, se han registrado explosiones en Riad, la capital de Arabia Saudita, lugar en donde residen Cristiano Ronaldo y el Al Nassr que tiene partido en la tarde de este sábado.

Este sábado el mundo se despertó con la noticia de que Irán estaba siendo atacada y bombardeada por Estados Unidos e Israel, en la que teóricamente el objetivo de los ataques eran el ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian.

Sin embargo, la situación ha escalado en Medio Oriente y también hay alerta en Arabia Saudita. Más precisamente en Riad, capital del país saudí, donde vive Cristiano Ronaldo y tiene su sede el Al Nassr, club en el que el portugués milita desde hace ya un par de temporadas.

Arabia Saudita confirmó que Riad fue atacada por Irán: Cristiano y Al Nassr tienen partido programado

Arabia Saudita confirmó que Riad fue atacada por Irán y advirtió que se reserva el derecho a responder: “Ante esta agresión injustificada, el Reino afirma que tomará todas las medidas necesarias para defender su seguridad y proteger su territorio”, advirtió el ministerio de Asuntos Exteriores.

Hay múltiples reportes indicando que se han llegado a escuchar explosiones en Riad, y que, por toda la situación, el partido del Al Nassr vs. Al Feiha, programado para esta tarde, corre riesgo de ser suspendido.

La tensión sigue creciendo en Medio Oriente, y si bien aún no hay una confirmación oficial, la situación en la región mantiene en alerta a varios eventos deportivos, incluyendo el mencionado partido por la Saudi Pro League que tiene al equipo de Cristiano como protagonista.