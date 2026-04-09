¡Debut en Sudamericana! Elogios de Sanguinetti al América de Cali

América de Cali arranca un nuevo reto internacional, por fin llegó su anhelado debut en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de superar con éxito a Atlético Bucaramanga en la ronda previa. Enfrentará a un equipo modesto pero férreo, Macará de Ecuador.

América contará con hinchada para enfrentar a Macará en Ecuador por la Copa Sudamericana

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El equipo dirigido por David González llega con la intención de mejorar su actuación anterior, en la que quedó eliminado en los octavos de final. La hinchada se hizo sentir en suelo ecuatoriano.

Para este estreno frente a Macará en Ecuador, el conjunto escarlata contará con un respaldo significativo en las tribunas. Se espera la presencia de cerca de 4.500 aficionados colombianos en el Estadio Bellavista, aprovechando el cupo destinado para la hinchada visitante según el reglamento de Conmebol. El propio dirigente del club ecuatoriano, Héctor Salazar, confirmó la cifra.

El ambiente promete ser vibrante, con un América motivado por el apoyo de su gente y con la ilusión de comenzar con pie derecho. La pasión de América de Cali se hizo sentir en territorio ecuatoriano. En la antesala de su debut en la Copa Sudamericana, un grupo de hinchas escarlatas se reunió para brindarle un cálido y emotivo recibimiento al equipo, demostrando que la distancia no es impedimento cuando se trata de alentar.

Debut de Macará en la fase de grupos de la Copa Sudamericana

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El entrenador del equipo ecuatoriano, Guillermo Sanguinetti, se refirió al importante juego para el equipo, este jueves: "para el club, algo muy importante, porque si bien ha participado en alguna oportunidad de Copa Libertadores y Sudamericana y la primera vez que va a jugar fase de grupos".

El equipo es sexto en el campeonato ecuatoriano, acumulando 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y una derrota.

El entrenador uruguayo conocido como El Topo, con trayectoria en el FPC, en Santa Fe, Cúcuta y Bucaramanga, llenó de elogios a su rival en este debut copero: "Este va a ser el inicio de nuestra fase de grupos, y justamente contra un rival de tanta enjundia, con tradición copera como América".