No es un día cualquiera. Huele a Copa. Con la ilusión renovada y con el peso de la historia sobre sus hombros, Independiente Santa Fe prepara su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores este jueves frente a Peñarol, en un duelo que marca el inicio del camino internacional para el conjunto cardenal.

"Es el torneo más importante de Sudamérica, así tenemos que afrontarlo": Rodallega, sobre la Copa Libertadores

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En la previa del compromiso, la voz de experiencia del plantel, Hugo Rodallega, dejó claro el enfoque con el que el equipo afrontará este desafío. El delantero enfatizó la responsabilidad que implica disputar el torneo más importante del continente: “Asumir el encuentro con toda la responsabilidad, el compromiso, hay un peso encima que tenemos que cargarlo y bueno, ponerlo a nuestro favor, porque es el torneo más importante de Sudamérica, así tenemos que afrontarlo”.

Santa Fe sabe que su fortaleza como local puede ser clave para avanzar en la competición, por lo que Rodallega hizo un llamado especial a la hinchada para convertir el estadio en un aliado: “Eso tenemos que hacerlo juntos con nuestra gente, con nuestro chat, esperamos que puedan acompañarnos, estar ahí con nosotros y ganar los partidos locales. Creo que son fundamentales para este tipo de series”, afirmó.

Rodallega fue directo y confesó su objetivo con Santa Fe en Copa Libertadores

El equipo bogotano inicia así una nueva participación internacional con la meta clara de superar la fase de grupos y consolidar un proyecto competitivo a nivel continental, comienza contra Peñarol. El duelo ante Peñarol no solo representa el estreno en el certamen, sino también una oportunidad para enviar un mensaje de ambición y compromiso.

Con referentes como Rodallega liderando dentro y fuera del campo, Santa Fe buscará dar el primer paso en un torneo que exige máxima concentración, carácter y eficacia desde el arranque.

El experimentado atacante también destacó la importancia de competir con seriedad desde el primer partido, entendiendo que cada punto puede ser determinante para su objetivo: “Con mucha seriedad. Esperamos estar al nivel que tenemos que estar para jugar este tipo de partidos y por supuesto, buscar avanzar la primera fase que es lo más importante”, aseguró.