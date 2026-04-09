Tres novedades confirmada de Atlético Nacional para el clásico paisa contra independiente Medellín

Atlético Nacional ultima detalles para uno de los partidos más esperados del calendario: el clásico antioqueño frente a Independiente Medellín, programado para este sábado a las 8:20 p. m., con varias novedades en su nómina que ilusionan a la hinchada verdolaga.

Debut de Kevin Cataño con Atlético Nacional en la última jornada

Kevin Cataño se estrenó con el verdolaga en el duelo Nacional Vs. Jaguares de Córdoba, correspondiente a la segunda jornada de la liga colombiana del primer semestre del año, que en su momento había sido aplazado.

Tras el compromiso, en zona mixta, el portero de apenas 22 años dio la cara y reconoció su error. A su vez, manifestó que esta es una buena oportunidad para corregir equivocaciones y seguir creciendo.



"La decisión que tomo no fue la más acertada, pero tenía un plan en mente. Él no me había visto todavía, él venía mirando el balón y, en cuanto corriera hacia adelante, quería cerrarlo, tener el mano a mano corto; ahí soy fuerte y siento que puedo responder", dijo el guardameta.

Tres novedades de Atlético Nacional para el clásico paisa contra independiente Medellín

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El equipo paisa llega a este compromiso con la necesidad de reafirmar su buen momento y, para ello, contará con el regreso de piezas importantes que no estuvieron en el encuentro anterior frente a Jaguares. Una de las principales novedades es la reaparición de David Ospina, quien ya dejó atrás sus molestias físicas y apunta a ser titular en un duelo clave por la lucha en la tabla.

Otro de los nombres que vuelve a la convocatoria es William Tesillo, ausente en la jornada pasada y que ahora se perfila como alternativa para reforzar la zona defensiva. Su regreso amplía las opciones del cuerpo técnico en un partido que suele exigir máxima concentración y solidez en todas las líneas.

Además, dentro de las novedades también destaca el retorno de un jugador que no fue tenido en cuenta en el compromiso anterior, pero que volvería a escena en este clásico, César Haydar, lo que refleja la intención del equipo de contar con una plantilla más completa para afrontar un reto de alta exigencia.