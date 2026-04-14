Hace apenas algunas horas, por "motivos personales", el argentino Javier Mascherano tomó la radical decisión de renunciar a su cargo como director técnico en Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos.



La decisión tomó por sorpresa a la directiva y a los hinchas del equipo en el que milita, desde hace un buen tiempo, el astro Lionel Andrés Messi, que estaría con Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La salida de Javier

Mascherano, que en su etapa como jugador supo vestir los colores de FC Barcelona de España, se pronunció sobre su salida, una vez la institución hizo oficial la inesperada postura.



“Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi mandato como entrenador del Inter Miami CF. En primer lugar, me gustaría agradecer al Club la confianza que depositaron en mí, a cada empleado que forma parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que nos permitieron vivir momentos inolvidables", dijo.

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Agradecimiento

"También quiero agradecer a los fans y La Familia, porque nada de esto hubiera sido posible sin ellos. Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y dondequiera que esté, seguiré deseándole al Club todo lo mejor en el futuro. No tengo ninguna duda de que el Club seguirá teniendo éxito en el futuro. Les envío a todos un gran abrazo y gracias por todo”, sentenció.



Jorge Mas, gestor propietario del Inter Miami, después de las palabras de Javier Mascherano, también se pronunció. El dirigente indicó que el argentino siempre hará parte de la historia del equipo.

Las palabras de Mas

“Javier siempre será parte de la historia de este Club y siempre ocupará un lugar especial en la familia Inter Miami CF. No solo por ser parte clave de logros inolvidables, como ganar la Copa MLS y el desempeño histórico del equipo en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo que dio a través de su dedicación y trabajo diario al frente del equipo. Respetamos su decisión y estamos profundamente agradecidos por todo lo que aportó, deseándole solo lo mejor en su futuro profesional y personal", aseveró.



Tras la salida de Javier Mascherano, Inter Miami también aprovechó para informar que el exjugador Guillermo Hoyos asumirá como entrenador del plantel profesional hasta nuevo aviso.

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El nuevo DT, de manera momentánea

"Guillermo Hoyos asumirá el cargo de entrenador del Primer Equipo para los próximos partidos. Hoyos es un exfutbolista profesional con más de 20 años de experiencia como jugador, además de entrenador y director deportivo con amplia experiencia internacional en el mundo del fútbol", dijo el club.



"Ha dirigido clubes en varios países, incluidos Argentina, México, Chile, Bolivia (donde también se desempeñó como entrenador en jefe de la selección nacional), Grecia y Chipre. También tiene experiencia en desarrollo juvenil, incluida su etapa en el FC Barcelona", terminó.





