Decisión final con la carrera de Luka Modric tras el final del Mundial

La Copa Mundial 2026 fue sin duda alguna una de las mejores ediciones que se ha disputado, pero así mismo es también la más triste, ya que fue la última de muchos futbolistas que formaron parte de una generación de oro, tal como lo es Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, James Rodríguez y el propio Luca Modric.

Lea también Sebastián Villa volvió a Boca Juniors: así fue su esperado reestreno

Estos futbolistas disputaron su último certamen mundialista debido a su edad, pero a nivel de clubes parece que se mantienen intactos, incluso el propio Luka Modric quien seguirá vistiendo la camiseta del AC Milan por una temporada más.

Modric renovó con Milan

El conjunto rossonero confirmó la renovación del experimentado mediocampista croata hasta junio de 2027, una decisión que reafirma la confianza del club en uno de los futbolistas más exitosos y respetados del fútbol mundial.

A sus 40 años, el ganador del Balón de Oro 2018 demostró que todavía tiene mucho que aportar dentro del terreno de juego y continuará siendo una de las piezas clave del proyecto deportivo.

La extensión del vínculo llega después de una primera campaña positiva de Modric en San Siro. Tras abandonar el Real Madrid, donde construyó una época dorada repleta de títulos, el volante aceptó el reto de competir en la Serie A y rápidamente se ganó un lugar en el equipo gracias a su liderazgo, calidad técnica y experiencia.

Aunque el Milan no logró alcanzar todos los objetivos trazados en la campaña anterior, la directiva consideró que la presencia del croata era fundamental para afrontar la reconstrucción del equipo.

La renovación también representa una señal de estabilidad para el proyecto encabezado por el club italiano, ya que Modric no solo aporta talento sobre el césped, sino también una mentalidad ganadora adquirida tras conquistar múltiples títulos internacionales y una destacada participación con su selección nacional.

¿Cómo le fue a Modric con Milan en su primera temporada?

El capitán de la Selección de Croacia arribó a la Serie A de Italia en la temporada 2026 para jugar con la camiseta de Milan tras un destacado paso por Real Madrid. Desde entonces, tuvo la oportunidad de disputar 37 partidos en tres competencias distintas, un total de 2.864 minutos dentro del terreno de juego en los cuales pudo marcar 2 goles y colocar 3 asistencias.