Decisión final de Dimayor con la sanción de Luis 'Chino' Sandoval

Inició una nueva temporada de la Liga BetPlay en la que los árbitros no han temido a tomar drásticas decisiones en partidos determinantes, tal como es el caso de Luis 'Chino' Sandoval, quien tuvo un debut amargo frente a Junior de Barranquilla tras recibir la tarjeta roja.

El delantero de 26 años tomó llegó en el presente mercado de fichajes al equipo que encabeza Lucas González, una acción que parecía bastante sensata y que traería muchos logros, pero el cual se vio manchado por una expulsión en su debut, aunque Dimayor terminó cediendo terreno y fue flexible con su sanción.

Dimayor le rebajó la sanción a Luis 'Chino' Sandoval

La primera fecha de la competencia arrancó de buena manera, con resultados sorpresivos y protagonismo de nuevos jugadores y cuerpos técnicos. El 'Chino' Sandoval justamente era uno de los jugadores que estaba en el radar de los fanáticos del FPC, ya que se estrenaría como nuevo jugador de Deportes Tolima.

Su salida de Medellín estuvo en medio de polémica, pero partió rumbo Ibagué con el fin de sumar los minutos y goles que había venido perdiendo con el 'poderoso de la montaña'. Aún así, su carácter pesado y juego intenso le terminaron costando una sanción bastante extensa para no jugar en las primeras cuatro fechas de la Liga BetPlay.

Luis ‘Chino’ Sandoval fue expulsado en el minuto 82 en el duelo contra Junior de Barranquilla, luego de cometer una falta contra Juan David Ríos, razón por la cual sufrió una sanción de tres (3) fechas y multa de tres (3) SMLMV equivalentes a cinco millones doscientos cincuenta y dos mil setecientos quince pesos ($5.252.715).

Sin embargo, recientemente se dio a conocer por parte de Dimayor un nuevo comunicado oficial en donde da a conocer su decisión final con respecto a la apelación que hizo Tolima frente al caso de Sandoval y el cual fue bastante alentador, ya que se confirmó la rebaja de la fecha que quedaba pendiente.

¿Cuándo volverá a jugar Luis 'Chino' Sandoval con Tolima?

Tras haberse levantado la jornada pendiente de sanción para el 'Chino' Sandoval, podría volver a sumar minutos con Deportes Tolima en el marco de la fecha 6 cuando se enfrenten a Bucaramanga en el Américo Montanini. Este partido se llevaría a cabo el martes 10 de febrero sobre las 20:30 hora local.