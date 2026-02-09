Fecha oficial para el debut de Jhon Jáder Durán en Zenit de Rusia

Lo que ya estaba definido desde hace unos días se hizo realidad. Jhon Jáder Durán volvió a cambiar de equipo dejando el Fenerbahce turco y firmando con el Zenit de San Petersburgo en Rusia. El atacante colombiano espera encontrar estabilidad a sus 22 años, después de varios cambios.

Rusia puede ser un buen destino, dado que lo enfocará en este último tramo de la temporada solo a competencias locales. Tendrá por delante la Liga Premier rusa y la Copa de Rusia como los objetivos. Zenit, así como los demás clubes de dicho país no pueden jugar torneos internacionales por la sanción que les puso la UEFA tras el conflicto político con Ucrania.

Estos meses de principio de año serán claves para el atacante antioqueño que debe estar en forma, de cara a una posible llamada a la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo de 2026. Para esta cita orbital, el entrenador argentino podrá citar a 26 jugadores y podría tener al ex Aston Villa.

Su estreno con la camiseta del Zenit de San Petersburgo se podría demorar, dado que todavía no ha comenzado la segunda vuelta de la Liga Premier de Rusia. El último partido del cuadro ruso fue el 6 de diciembre y esperan al reinicio del certamen en febrero.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ JHON JÁDER DURÁN CON EL ZENIT DE SAN PETERSBURGO?

Jhon Jáder Durán jugó su último partido con la camiseta del Fenerbahce el 25 de enero y se encuentra en forma para poder debutar de manera inmediata junto con sus nuevos compañeros en Zenit. Ahí se encontrará con Wilmar Barrios que hará la adaptación mucho más sencilla.

Su estreno con la institución rusa sería el 27 de febrero cuando enfrenten al FC Baltika Kaliningrad en condición de local. Será su primer partido con el Zenit y además, junto con su afición que será más importante para intentar ganarse al público que atienda al estadio.

El objetivo de Jhon Durán será poder superar a su compatriota, Jhon Córdoba en la pelea por el título de Rusia. Por ahora, el Krasnodar lidera la Liga con 40 unidades, uno más que el Zenit. El contrato del delantero antioqueño con el club ruso será hasta final de temporada por una cesión sin opción de compra.

Los últimos clubes de Jhon Durán se cansaron de su actitud y esto sentenció su salida de cada institución en la que estuvo. La tendencia fue la misma, sobre todo en sus experiencias con Al Nassr y Fenerbahce.

Este paso por el Zenit será su sexto club en sus 22 años. Ha tenido muchos movimientos y préstamos que no han permitido que su continuidad fluya o estabilidad en ligas. Además, desde el 2025 tuvo tres cambios de equipos en cuestión de un año.

