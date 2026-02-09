Luis Díaz continúa haciendo historia: ¿Cuántos tripletes ha marcado?

Luis Díaz continúa brillando en el fútbol europeo. El extremo es determinante para el esquema de Vincent Kompany, siendo uno de los jugadores con mayor producción ofensiva por parte del Bayern Múnich. De cara a la Copa del Mundo, abordará estos meses con la idea de llegar en el mejor estado de forma.

No es casualidad que Luis Díaz haya dado ese salto de calidad, pues su salida del Liverpool y el salto al Bayern Múnich lo han puesto entre los mejores extremos del mundo.

Luis Díaz no solo los pone, no solo asiste a sus compañeros, sino que los hace. Este fin de semana fue determinante en la victoria del Bayern Múnich vs. Hoffenheim, anotando 3 goles para mantenerse en la parte alta de la Bundesliga.

Desde la temporada anterior, Luis Díaz se ha destacado en el aspecto ofensivo. Si bien es cierto que como extremo aportaba al desequilibrio, fue con Arne Slot donde quedó en evidencia su potencial en ataque. No solo al asistir a sus compañeros, sino anotando goles.

Ahora, en el Bayern Múnich, disfrutan de todo ese potencial goleador. No es el primer triplete que anota Luis Díaz como profesional, pues hay que devolverse una temporada, recordando la Champions League con Liverpool.

¿Cuántos tripletes tiene Luis Díaz en su carrera?

Luis Díaz marcó 3 goles con Liverpool, en la victoria de los de Anfield ante el Bayer Leverkusen, el 5 de noviembre del 2024, en el triunfo de los británicos por 4 a 0.

Luis Díaz se llevó los elogios por parte de Vincent Kompany

Uno de los más encantados con el nivel de Luis Díaz, es el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany. El belga lo ha defendido, elogiado, pues engranó a la perfección en su esquema.

Luego de la victoria vs. Hoffenheim, Kompany dijo “Luis hizo la diferencia, fue el jugador clave, aunque la victoria la conseguimos como un equipo. Díaz siempre juega con su corazón, puede dejar atrás a varios rivales a la vez, estamos muy felices de tenerlo con nosotros”.

Adicionalmente, el CEO del Bayern Múnich, destacó el nivel del colombiano “Estamos divirtiéndonos mucho con él, con su forma de marcar goles y jugar para el equipo. Es realmente un torbellino, está haciendo mucho por nuestro frente de ataque”.