Leonel felicitó al América por avanzar en la Sudamericana: ¿resultado justo?

América dejó a Bucaramanga por fuera del torneo internacional, el equipo leopardo cometió un par de errores que fueron determinantes para que se perdiera la opción frente al cuadro escarlata, Rafael Carrascal y Leonel Álvarez dejaron sus impresiones luego del apasionante duelo que terminó 2-1.

Rafael Carrascal se mostró contento por el resultado: “Remontamos un marcador adverso por ahí que empezamos abajo, el equipo siempre creyó nunca bajó los brazos. luchamos hasta el final y nos llevamos una victoria muy merecida. Se había planificado para que fuera tan aguerrido, tan peleado el partido tan difícil. No, no, esos partidos son así, son un solo partido”.

Carrascal habló de la clasificación contra Bucaramanga: "la cogimos rápido y se vio reflejado en el segundo tiempo"

Carrascal comentó cuál fue el punto de quiebre para remontar el partido: “jugar sencillo, jugar nuestro juego, lo que sabemos hacer, eso es, buenas indicaciones del profe en el entretiempo, la cogimos rápido y se vio reflejado en el segundo tiempo”.

América es tercero, sigue en la punta de la tabla, ¿cómo lo toman ustedes? “No, mucha responsabilidad. Vamos a disfrutar esto esta noche, ya después pensaremos en Pasto, porque América tiene que pelear en todos los frentes, sabemos que unas Copa Sudamericana, que va a ser dura”, por último, dedicó un mensaje a la hinchada: “Cuando el americano llena el Pascual somos diferentes, nos apoyan mucho y esperemos que sean así porque son fundamentales para nosotros”.

El técnico de Bucaramanga también dejó sus impresiones al término del equipo, lograron asustar al América, pero no supieron mantener la ventaja: “estábamos más cerca nosotros del segundo gol, finalizando el primer tiempo. Ya después un segundo tiempo donde no estuvimos finos y nos hacen un cambio de orientación de frente donde entregamos más la pelota, después ellos cruzan ese balón y creo que Aldair le golpea y queda el rebote ahí”.

Leonel Álvarez habló de la eliminación del Bucaramanga en Sudamericana: "nos tocó modificar, cambiar"

Los cambios fueron constantes durante el encuentro, bastante rigor entre la llave de equipos colombianos: “Así todo nos tocó modificar, cambiar, jugar con flores solamente y por el momento de hacer un 4-4-1 con Pons por fuera antes de que entrara Mosquera. John Fredy por fuera y los dos volantes que teníamos en ese momento, ya después buscando cómo empatar”.

Por último, Leonel fue claro: “desde luego, este es un equipo que con uno más se va a marcar diferencias, ¿cierto? Y así todo, yo creo que lo intentamos, pero no fue suficiente y América pasa la fase, me parece que hizo mejor las cosas y nosotros esos errores puntuales no nos permiten mantener el resultado”.