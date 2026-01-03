DT del Sporting se rinde a Luis Javier Suárez: "Dejará huella"

Luis Javier Suárez continúa dando pasos firmes en su consolidación dentro del fútbol europeo. El delantero colombiano atraviesa un momento dulce en Portugal y su rendimiento con el Sporting de Lisboa no solo respalda la apuesta del club, sino que empieza a posicionarlo como una de las grandes figuras de la Primeira Liga. Su impacto ha sido tan notorio que incluso el entrenador del conjunto verdiblanco no ha dudado en destacar públicamente el alcance de su aporte.

Desde su llegada al balompié luso, el atacante samario ha mostrado una rápida adaptación. Goles, movilidad constante y una lectura inteligente de los partidos lo han convertido en una pieza indispensable del esquema táctico.

Para el cuerpo técnico, su influencia va más allá de las estadísticas. Así lo dejó claro el estratega del equipo al asegurar: “Luis dejará huella en el club y en nuestra liga”, una frase que resume la confianza depositada en el colombiano y que refleja el sentimiento general dentro de la institución.

El inicio de 2026 ratificó ese respaldo. En un duelo exigente frente a Gil Vicente, Suárez fue el encargado de abrir el marcador, demostrando que su olfato goleador sigue intacto. Ese tanto no solo significó su primer grito del año, sino también la confirmación de que su regularidad no es producto de la casualidad.

Las cifras avalan su presente. Con 19 anotaciones en 27 compromisos, el atacante cafetero se instaló en la cima de la tabla de artilleros del campeonato, superando a delanteros de renombre que militan en clubes históricos del país.

Este registro lo ha puesto en el centro de la conversación mediática y lo consolida como uno de los jugadores más determinantes de la temporada. No se trata solo de marcar, sino de hacerlo cuando el partido lo exige, una virtud que distingue a los goleadores de jerarquía.

Uno de los puntos más destacados de su campaña fue el cierre de 2025. En una contundente victoria 4-0 ante Rio Ave, Suárez firmó un triplete que quedó grabado en la memoria de los aficionados. Aquella actuación no solo elevó su cuenta personal, sino que reforzó su liderazgo dentro del grupo. Fue una noche en la que mostró todas sus credenciales: potencia, ubicación y capacidad para definir con ambas piernas.

Las comparaciones no tardaron en aparecer. Algunos hinchas y analistas lo han vinculado con el recuerdo de Viktor Gyökeres, quien dejó una marca profunda antes de partir al Arsenal.

Sin embargo, desde el banquillo han preferido la prudencia. El técnico fue claro al señalar: “Son jugadores diferentes, cada uno con cualidades propias”, dejando en evidencia que el colombiano está llamado a construir su propio camino, sin cargar con sombras ajenas.

Más allá del contexto local, el buen momento de Suárez también despierta interés en clave internacional. Su rendimiento lo coloca como un nombre a seguir de cara a los próximos compromisos de la Selección Colombia, especialmente pensando en el Mundial de 2026.

El atacante nacido en Santa Marta ha entendido que el reto no es solo mantener el nivel, sino sostenerlo en el tiempo. La exigencia del calendario, la presión de la afición y la responsabilidad de liderar el ataque son desafíos constantes. Aun así, su mentalidad parece alineada con ese objetivo.