Luis Javier Suárez comenzó el 2026 de la misma manera en la que cerró el año anterior, marcando goles y siendo determinante para el Sporting CP. El delantero colombiano volvió a responder en su primer partido del nuevo año y confirmó que su gran momento en el fútbol portugués no fue casualidad.

Lea también Luis Javier Suárez: Su mejor año y el colombiano más goleador

Gol tempranero y protagonismo constante

En el duelo correspondiente a la jornada 17 de la Primeira Liga, Suárez abrió el marcador en el empate 1-1 frente al Gil Vicente. Tras un primer tiempo con pocas ocasiones claras, el colombiano aprovechó un pase profundo de Eduardo Quaresma y con un toque sutil, venció al arquero local para adelantar al Sporting antes del descanso.

Durante el segundo tiempo, el atacante mantuvo una actuación intensa, presionó alto, se movió constantemente para generar espacios y fue uno de los futbolistas más influyentes del encuentro. Su desempeño volvió a dejar claro por qué es una de las principales armas ofensivas del equipo lisboeta en la temporada.

Empate amargo y liderato goleador

El partido se complicó para el Sporting tras la expulsión de Gonçalo Inácio, situación que permitió al Gil Vicente crecer en el juego. La insistencia del local tuvo premio en el tramo final, cuando Carlos Eduardo anotó el empate con un cabezazo a tres minutos del cierre.

Pese al resultado, Suárez alcanzó los 19 goles en la temporada en 26 partidos y llegó a 15 anotaciones en la liga, superando al griego Vangelis Pavlidis como máximo artillero del campeonato portugués.

Aunque el empate dejó un sabor agridulce para el Sporting, Luis Suárez volvió a confirmar su enorme presente goleador. El colombiano arrancó el 2026 con gol, liderazgo ofensivo y cifras que lo consolidan como uno de los delanteros más determinantes de la Liga de Portugal, mientras su equipo ya piensa en los próximos retos del calendario.