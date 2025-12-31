Luis Javier Suárez: Su mejor año y el colombiano más goleador

El 2025 marcó un antes y un después en la carrera de Luis Javier Suárez. El delantero samario no solo se consolidó como una de las grandes cartas ofensivas de la Selección Colombia, sino que terminó el año como el futbolista colombiano con más goles en el mundo, firmando una temporada que lo pone en el radar grande de cara al Mundial de 2026.

Lea también Luis Javier Suárez retó a Cristiano Ronaldo: declaración genera revuelo

Un goleador total en clubes y Selección

Suárez cerró el año con 37 goles, repartidos entre sus pasos por Almería en el primer semestre, Sporting de Portugal en el segundo y la Selección Colombia. Su producción fue constante y decisiva, fue máximo goleador de la segunda división española con 26 tantos, cifra que lo devolvió a los primeros planos del fútbol europeo.

Con la Tricolor, además, escribió historia al convertirse en el primer jugador en marcar cuatro goles en un mismo partido con Colombia, confirmando que su presente no es casualidad, sino el resultado de un crecimiento sostenido y mucho trabajo.

Del esfuerzo silencioso al despegue definitivo

El camino de Suárez no fue sencillo. Debutó en la segunda división colombiana, pasó por múltiples cesiones en España y vivió momentos complejos, como su etapa en Marsella o la grave lesión de peroné en Almería que incluso lo llevó a enfrentar una depresión. Sin embargo, lejos de frenarlo, esos golpes forjaron su carácter.

En el Sporting, el delantero encontró el escenario ideal para explotar y ya suma 15 goles y recientemente celebró su primer triplete, incluso rompiendo una barrera personal al marcar de cabeza, una faceta poco habitual en su juego.





A sus 28 años, Luis Javier Suárez vive el mejor momento de su carrera. Sus goles, su resiliencia y su madurez futbolística lo convierten en una pieza clave para la Selección Colombia en el camino al Mundial 2026. El 2025 fue su año de explosión; el reto ahora será sostener ese nivel y confirmar que su nombre llegó para quedarse entre los grandes artilleros del fútbol colombiano.