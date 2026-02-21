Didier Moreno explotó: "los colombianos en torneo internacional viven castigados"

Independiente Medellín vivió un duelo atípico frente a Llaneros, el equipo antioqueño tuvo que viajar más de 13600 kilómetros en una semana para jugar por Liga y la Copa Libertadores. Didier Moreno, referente del equipo, habló luego de la igualdad contra Llaneros sobre la cantidad de viajes y sobre el debut de los sub-20 en el equipo.

Llaneros empató 2-2 el juego en Villavicencio contra el Medellín

Empate vibrante entre Independiente Medellín y Llaneros FC, que igualaron 2-2 en un duelo lleno de emociones. El visitante se adelantó con un autogol de Brian Benítez tras un córner y amplió la ventaja en el tramo final con Diego Moreno, quien definió a quemarropa tras asistencia de Esneyder Mena.

Lea también ¡Bomba! Zidane tiene acuerdo verbal con Selección europea

Cuando parecía sentenciado, Llaneros reaccionó. Jhon Vásquez descontó de penal al 76’ y Néider Ospina selló el empate al 90+6 con un remate cruzado. Medellín sostuvo el punto gracias a intervenciones de Chaux y Fabra, mientras el local celebró un empate que premia su insistencia.

Cuatro canteranos sub 20 estuvieron convocados, Thomason Banguera, Alan David Valdelamar, Luis Miguel Piedrahita y Jaidinson Córdoba; Didier Morenos aseguró: “Felicitar a los jóvenes que hoy hicieron su debut, que lo hicieron de una manera extraordinaria. circunstancias de juego al final no pudimos cerrar como queríamos de poder regalarles a ellos esa esa victoria en su debut, pero bueno, contento por lo que ellos hicieron”.

El final del partido fue polémico, parecía ser que el DIM se quedaba con el resultado, al marcar en el tiempo de descuento, sin embargo, Llaneros igualó el encuentro: “No nos compete a nosotros hablar de lo que pasó, de las decisiones, las respetamos, pero si en nuestra interna poder hacer ese análisis donde era la última jugada, no sabemos tampoco si iba a ser la última o si el árbitro iba a dejar jugar mucho más tiempo, pero era hacernos más fuerte y bueno, lastimosamente concedimos un espacio y ellos pudieron concretar”.

"Nos tocó bajarnos del avión, llegar directamente acá": Didier Moreno

Didier Moreno finalmente habló de los13 mil kilómetros en una semana: “nos tocó un viaje largo, no es un secreto y se ha dicho en muchos equipos que los equipos colombianos que participan en torneo internacional siempre viven castigados. Nos tocó bajarnos del avión, llegar directamente acá, poder utilizar a una cantidad de jóvenes y no venir con el equipo completo por la cercanía que tenemos con el otro juego”.

El Medellín prepara su juego por Copa Libertadores: “pero bueno, no son excusas para para haber ganado hoy, hicimos un gran trabajo, merecimos más por lo que hicimos durante todo el juego y ahorita a meter la cabeza en lo que va a ser el partido de vuelta Libertadores y esperar y cambiar el chip rápido y conseguir ese paso a la fase 3”.