Defensa de la Selección Colombia se lesionó y genera preocupación

Un nuevo motivo de preocupación se encendió este sábado 10 de enero en torno a la Selección Colombia, luego de que uno de sus defensores habituales tuviera que abandonar el terreno de juego por lesión en el fútbol europeo.

Se trata de Jhon Janer Lucumí, zaguero central del Bologna, quien salió lesionado durante el compromiso frente al Como, válido por la fecha 18 de la Serie A de Italia.

El defensor vallecaucano no pudo continuar en el partido y se retiró del campo de juego apenas a los 26 minutos del primer tiempo, visiblemente incómodo y con gestos de dolor.

De manera preliminar, desde el entorno del club italiano se presume que la molestia de Lucumí estaría relacionada con un problema de tipo muscular, aunque por ahora no existe un parte médico oficial.

Incapacidad de Jhon Lucumí

En ese sentido, el cuerpo médico del Bologna le realizará en las próximas horas los exámenes correspondientes para determinar con exactitud el alcance de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

La salida anticipada del defensor encendió las alarmas no solo en el cuerpo técnico del conjunto Rossoblù, sino también en el entorno de la Selección Colombia, donde Lucumí es una pieza frecuente en las convocatorias.

El zaguero ha sido uno de los centrales con mayor regularidad en los últimos procesos del combinado nacional, por lo que cualquier inconveniente físico genera preocupación de cara a los compromisos venideros.

Próximos partidos de la Selección Colombia

Colombia tiene programados dos partidos de preparación rumbo al Mundial, en los que enfrentará a Croacia el 26 de marzo y a Francia el 29 del mismo mes.

Ambos encuentros amistosos se disputarán en Estados Unidos, y dependerá de la evolución médica de Jhon Janer Lucumí si podrá o no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico para esas citas internacionales.