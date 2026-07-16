Defensor de la Selección Colombia sería nuevo fichaje en campeón de Portugal

A punto de que llegue a su final la Copa Mundial, los clubes comienzan a retornar a sus respectivos trabajos de pretemporada y, posteriormente, a trabajar en el mercado de fichajes, principalmente con los futbolistas colombianos.

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Sin duda alguna los jugadores colombianos en los últimos años se han robado gran protagonismo alrededor del mundo, principalmente en las grandes ligas de Europa, tal como lo estaría a punto de hacer Yeimar Mosquera, el defensor de 21 años que jugaría con Vitória SC.

Vitoria negocia con Aston Villa el fichaje de Yeimar Mosquera

Las jóvenes promesas del fútbol colombiano se han venido dando a conocer poco a poco y una de las ventanas más grandes es sin duda los torneos de las divisiones menores, tal como lo son los Mundiales y los Sudamericanos, en donde han surgido varios jugadores colombianos que han destacado.

Yeimar Mosquera es precisamente uno de los talentos formados en el FPC que pudieron dar el salto al fútbol internacional gracias a estos torneos, habiendo salido desde Orsomarso hasta Europa.

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Actualmente el zaguero de 21 años milita en las categorías inferiores de Aston Villa, pero ha tenido gran protagonismo, lo que habría llamado la atención de Vitórica SC.

El club portugués, reciente campeón de la Copa de la Liga de Portugal, ya estaría llevando a cabo acercamientos con la escuadra inglesa para poder conseguir un trato por préstamo de un año con opción de compra.

¿Cómo le ha ido a Yeimar Mosquera con Aston Villa?

Mosquera debutó como futbolista profesional en la temporada 2024 con la camiseta de Orsomarso, luego dio el salto a Europa para jugar en la tercera división de España con Real Unión Club y luego se concentró con las menores de Aston Villa en medio de la temporada 2024/25, habiendo jugado 18 partidos, más de 1.500 minutos dentro del campo de juego en los cuales se reportó con un gol y dos asistencias.