Marino Hinestroza no resuelve su futuro: Vasco rechazó oferta de Liga BetPlay

Con la Liga BetPlay 2026-II que está a la vuelta de la esquina, uno de los grandes rumores del mercado pasa por el nombre de Marino Hinestroza, extremo vallecaucano que se dio a conocer en Atlético Nacional y que firmó contrato con Vasco da Gama en una nueva experiencia en Brasil tras jugar en Palmeiras.

Infortunadamente, su primer semestre con el equipo brasileño no salió como se esperaba. Marino no pudo marcar ni asistir, además de tener poca regularidad y fue uno de los señalados por la afición. Después de un partido del Brasileirao, los hinchas increparon al extremo y lo recriminaron por su mal momento.

A partir de ese momento, el futuro del jugador que tuvo una que otra convocatoria para la Selección Colombia cambió rotundamente. Se habló de una chance de llegar a Atlético Nacional, pero luego el equipo antioqueño dejó claro que no buscaría contratarlo. Luego, apareció el Deportivo Cali que avanzaba bastante con las negociaciones.

VASCO DA GAMA RECHAZÓ OFERTA DEL DEPORTIVO CALI POR MARINO HINESTROZA

Las pretensiones de Marino eran llegar al Deportivo Cali, club de su ciudad y con la aspiración de ser una de las grandes figuras del semestre en una institución que necesita cambiar de cara y aspirar por el título. Sin embargo, los esfuerzos de las partes fueron innecesarios.

De acuerdo con la información de Zona Libre de Humo, “Marino Hinestroza no llegará al Deportivo Cali. El club hizo todos los esfuerzos económicos, el jugador tenía toda la intención de venir, pero Vasco da Gama se negó al préstamo”. Seguramente, el cuadro de Río de Janeiro estaba buscando una venta.

La oferta del Deportivo Cali no llegó a convencer las pretensiones de Vasco da Gama y Marino Hinestroza tendrá que esperar una nueva oferta en el futuro para poder salir del cuadro brasileño. Los cariocas esperan una propuesta que pueda cumplir con los anhelos del club.

Bajo este panorama, a Marino Hinestroza le tocaría convencer a la afición y al nuevo entrenador que llegue a tomar las riendas para suplir a Renato Gaúcho que salió de la institución, presuntamente, por las declaraciones que hizo acerca de la adaptación de los colombianos.

LAS OPCIONES QUE TENDRÍA MARINO HINESTROZA

Tras este rechazo de Vasco da Gama, el extremo caleño tiene contrato todavía hasta 2029 con el cuadro brasileño. Se habla de posibilidades de continuar en la Serie A con una opción de Sao Paulo que puso sus ojos en Marino tras el duelo de la Copa Libertadores del 2025 contra Nacional.

Esta posibilidad es la única que ha salido a la luz. Los paulistas pretendían hacer un trueque, Robert Arboleda por Marino Hinestroza. El interés de contratar a Marino viene desde el año pasado tras ese enfrentamiento en la Libertadores. Habrá que esperar qué novedades podrá haber con el futuro del vallecaucano.

Entre la otra opción que aparece en el camino está la de quedarse en Vasco da Gama para intentar convencer al cuerpo técnico que venga y a los seguidores de la institución. Será empezar de cero con ese anhelo.

VASCO DA GAMA REGRESA AL BRASILEIRAO ESTE JUEVES 16 DE JULIO

El segundo intento de Marino Hinestroza arrancará este jueves 16 de julio con el reinicio del Brasileirao tras la interrupción del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Vasco da Gama vuelve a la actividad enfrentando a Vitória en condición de visitante.

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Con la llegada de Pedro Emanuel como el nuevo director técnico, los colombianos esperan ser figuras en este nuevo proceso. La necesidad también está en salvarse del descenso, pues, Vasco está en la casilla 17 en zona roja y a un punto de ese objetivo de librarse de la parte baja de la clasificación.

No hay claridad todavía si Marino Hinestroza será titular o si jugará, pero con el nuevo cuerpo técnico podría recibir la confianza que no tuvo con Renato Gaúcho y afianzarse en el Brasileirao.