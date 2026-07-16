Falcao deja Millonarios para jugar con desconocido equipo de Panamá

En medio del mercado de fichajes que se vive en el Fútbol Profesional Colombiano, la novela del futuro de Radamel Falcao vuelve a escribirse con un tono interrogante, ya que podría estar en los planes de un inesperado equipo del fútbol panameño.

El goleador histórico de la Selección Colombia todavía no quiere anunciar su retiro como futbolista profesional y tampoco se ha hecho oficial algún tipo de acuerdo con Millonarios para su respectiva renovación, por lo que desde Panamá se está hablando de su contratación.

Falcao sería nuevo jugador de San Francisco FC

Después de no lograr la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay, quedar eliminado de la Copa Conmebol Sudamericana en la fase de grupos y cumplir con el calendario de la primera ronda en la Copa BetPlay, el propio futbolista puso en duda su continuidad en Millonarios para el segundo semestre de 2026.

Falcao aseguró que la renovación de su contrato no es un tema fácil, teniendo en cuenta trámites administrativos a los que les deberá encontrar solución con el club bogotano.

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Por el momento, el 'tigre' se encuentra cumpliendo con su papel de panelista en la Copa Mundial y se espera que una vez termine pueda empezar a analizar la decisión más acertada para su futuro, tomando en cuenta que aún habría una oferta para continuar jugando a nivel profesional.

San Francisco FC de Panamá es el club que le daría una nueva oportunidad a Falcao, ya que lo viene siguiendo desde principios de la presente temporada y en este momento que se encuentra sin contrato sería aún más tentadora la opción de contratarlo por un año, tal como dio a conocer el periodista panameño José Miguel Domínguez, conocido como 'Chepe Bomba'.

¿Cómo le fue a Falcao con Millonarios tras su regreso?

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios tras seis meses de inactividad al no haber llegado a un acuerdo con su renovación, ha estado marcado nuevamente por las lesiones que no lo han dejado brillar y que solo le han permitido jugar 10 partidos entre Copa Sudamericana y Liga Betplay, reportándose con un gol en más de 300 minutos.