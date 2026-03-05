Defensor de la Selección Colombia también llega a la MLS antes del Mundial

El mercado de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano todavía no se cierra y las exportaciones de jugadores jóvenes son de las más destacadas a lo largo de esta nueva ventana de pases en donde Deportivo Pereira se roba el protagonismo.

La escuadra 'matecaña' ha dado mucho de qué hablar desde el cierre de la temporada 2025 tras la enorme crisis económica por la que pasaron, pero para el inicio de 2026 ya se habrían tomado medidas con los respectivos cambios de dueños y ventas de jugadores que también le dan una "inyección económica" al club, tal como lo haría próximamente Julián Bazán con la venta de sus derechos deportivos a otro equipo.

Julián Bazán ya presenta exámenes médicos para salir del FPC

El equipo que encabeza el experimentado estratega, Arturo Reyes, no ha empezado de buena manera su camino deportivo en la temporada 2026, en la cual han disputado ocho partidos y no han logrado sumar ni siquiera su primera victoria.

Pereira desarmó su plantilla de jugadores para solventar los problemas económicos y ello le terminó pasando factura en cuanto a lo futbolístico, ya que no cuenta con una plantilla de jugadores que tenga renombre como se vio en ediciones anteriores.

En el transcurso del mercado de fichajes logró concretar la contratación de Marco Pérez (delantero), Ánderson Plata (extremo), Yuber Quiñones y el lateral izquierdo Tobías Bobone, pero así mismo se despidieron de jugadores importantes como Yesus Cabrera, Carlos Darwin Quintero y próximamente Julián Bazán.

El defensor central de tan solo 20 años logró despertar el interés de New York Red Bulls, de la MLS, lo que podría significar su primera experiencia en el fútbol internacional. Según se dio a conocer el proceso y estaría bastante adelantado y se encuentra realizándose exámenes médicos en Brasil con Red Bull Bragantino para recibir "luz verde" y arribar a Estados Unidos.

¿Cuánto ganará Pereira con el fichaje de Bazán a la MLS?

La joven promesa del FPC tendría sus maletas listas y Pereira su cuenta de banco, ya que la venta del jugador sería una de las más altas en el club, recibiendo una cifra cercana al millón de dólares.